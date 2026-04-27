台股飆高！去年國有財產總值13兆 有價證券劇增首破5兆元

財政部統計，2025年國有財產總值12.9兆元、年增7.6%，其中有價證券首度突破5兆元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部統計，2025年國有財產總值12.9兆元、年增9136億元或7.6%，其中各機關公務用財產增8607億元或12.6%最多，國營事業用財產亦增664億元或3.3%，併計直接供公共使用的國有財產，2025年公用財產總值12兆元，非公用財產維持9000億元上下。

財政部說明，國家依法取得、接受捐贈、或非屬私有或地方所有的財產，除法律另有規定外，均為國有財產。在政府持續清查、處理被占用不動產，及檢討閒置、低度利用等國有用地，加強活化運用下，各年國有財產總值多呈增加趨勢。按財產種類區分，國有財產以土地為大宗，近5年約5.3兆至5.5兆元；其次為有價證券，近年隨台股走升而水漲船高，2024年單一年度即大增1.1兆元或35.6%，2025年首次突破5兆元，為2021年的1.7倍，即4年劇增7成；再次為土地改良物、房屋建築及設備，2025年分占9.3%、6.2%。

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財政部指出，國有財產中，屬於文化資產主管機關指定或登錄為文化資產，或具文化、歷史、藝術或稀有價值，且經管理機關認定具珍貴保存價值者，2025年共2475億元、占約2%。整體國有非公用財產，以土地占約98%，2025年總面積為21.7 萬公頃，總價值8962億元，其中保留用面積占37.2%，價值占2分之1；其次為出租用面積及價值各占33.3%、18.3%；改良利用面積雖僅占 0.3%，但因主要為與民間共同開發文創產業園區，因此價值占3.5%相對較高。

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