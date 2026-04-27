報稅季將至！綜所稅查調資料4/28起跑 臨櫃報稅5/4開始

今年所得稅申報期間為5月1日至6月1日，各地區國稅局4月28日起提供所得及扣除額查調服務。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕5月報稅季將至，今年所得稅申報期間為5月1日至6月1日，各地區國稅局自週二（28日）起提供2025年度所得及扣除額查調服務，但因5月1日適逢勞動節3天連假，5月1日（週五）不提供臨櫃報稅服務，5月4日起才提供臨櫃網路申報服務，但網路申報仍自5月1日起開放。

財政部高雄國稅局表示，各地區國稅局自4月28日起提供2025年度所得查調服務，並因適逢5月1日勞動節3天連假，自5月4日始提供臨櫃網路申報服務。民眾若要臨櫃辦理所得查調及網路申報服務，可先預約次3個工作日服務時段，例如4月23日（週四）即可預約4月28日（週二）的所得查調服務；4月28日即可預約5月4日（週一）的網路申報服務。只要在預約時段內報到，即享有優先叫號服務，減少現場等候時間。

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高雄國稅局說明，「報稅預約」提供報稅預約或當日取號服務，民眾可至電子申報繳稅服務網站（https://tax.nat.gov.tw）或各地區國稅局網站進行報稅預約，選擇欲前往的國稅局服務據點及時段，再依預約日期及時段至現場掃描QR-Code完成報到。此外，國稅局免付費服務電話「0800-000-321」也提供語音預約報稅服務，民眾撥打免付費服務專線進入預約語音流程後，只要輸入欲前往報稅單位的郵遞區號前3碼或自行選擇國稅局，即可完成預約服務。

至於「當日取號服務」，民眾若未提前預約，但當日欲臨櫃報稅，可至電子申報繳稅服務網站或各地區國稅局網站點選「當日取號」，先取號再到現場報到，可節省等候時間。高雄國稅局表示，報稅預約網頁可查看叫號進度及現場等待人數，方便民眾規劃行程，減少現場等候時間。民眾如有任何疑問，可撥打免費服務

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