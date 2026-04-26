巴菲特曾說會將全部資產投入「這支股票」 卻陰溝裡翻船

即使是股神，巴菲特也無法預見所有事情。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕巴菲特曾說過，他會將自己全部的淨資產都投入一支股票。結果如何呢？事實證明，連股神也會陰溝裡翻船，因為沒有人是完美的。

早在2009年，巴菲特就曾透露他願意將全部淨資產投入的一隻股票，這隻股票就是富國銀行。

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2009銀行股價格低廉，富國銀行的股價約每股9美元。當時正值銀行業危機最嚴重時期之後。巴菲特當時說：「如果我必須把所有淨資產都投資到一隻股票上，那就會是這隻股票。」

自2009年3月以來，富國銀行的年均回報率約為8.2%。但低於標普500指數的14.8%。

那麼巴菲特錯了嗎？某種程度上是錯的，但實際情況比僅僅看收益率所顯示的要複雜得多。在隨後的五年裡，富國銀行的表現確實大幅優於大盤。但之後卻出現了大幅下滑。

2016年，富國銀行被揭露創建虛假帳戶。結果，該公司被迫在資產規模限制下運作了近十年。嚴重拖累其收益。這也是該股在2024年之前一直跑輸標普500指數的重要原因之一。

此後，該股的走勢與指數大致一致。所以，也許巴菲特的預測並非那麼糟，因為沒有人是完美的。

這裡給投資者帶來了一個至關重要的教訓，但這與富國銀行無關；「即使是最好的投資者也無法預見所有事情。」

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