投資房產、副業全失敗！30多歲夫妻靠「最簡單策略」逆轉爽提早退休

Kristy Shen與丈夫Bryce Leung在30多歲時就實現了提早退休。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕房價高不可攀、副業屢屢失利，讓不少人對財務自由望而卻步。加拿大一對夫妻最終選擇回歸最簡單、最無聊的理財方式，就是高儲蓄與指數投資，最終成功在30多歲實現財務自由並提早退休。

美媒報導，Kristy Shen與丈夫Bryce Leung多年來一直以購屋為目標。然而，由於房價持續攀升，即使兩人擁有穩定的科技業收入，仍難以在多倫多置產。Kristy Shen表示，由於在中國貧困家庭長大，使她一度認為房地產比股市更安全，但現實卻讓他們屢屢受挫，她說「每次存到錢都覺得沒有意義，因為房價一直在上漲。」

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除了房市困境，兩人也曾嘗試透過創業改善財務狀況，包括開發應用程式、經營電商與以物易物平台，以及寫作等多種副業，但皆未能帶來穩定收入。Kristy Shen指出，創業需要同時具備技術、行銷與人脈等多重能力，過程中經歷多次失敗。

在尋找其他出路的過程中，他們接觸到「FIRE」（財務自由、提早退休）理念，並決定調整策略，專注於提高儲蓄率與長期投資。

兩人透過控制生活開支，特別是在住房、交通與飲食等主要支出上節流，成功將儲蓄率提高至約70%。同時，他們將資金投入低成本「指數基金」，進行穩定且持續的長期投資。

此外，他們採用「4%法則」作為退休規劃基準，即每年可從投資組合中提領約4%的資金，意味著需累積約為年支出的25倍資產。以每年約4萬加幣（約新台幣92萬元）的生活費計算，他們設定的財務自由目標為100萬加幣（約新台幣2289萬元）。

經過數年的紀律儲蓄與投資，兩人在2015年達成目標，分別於31歲與32歲時辭去工作，展開環遊世界的生活，並持續依靠投資收益維持開支。

Bryce Leung表示，相較於創業或投資房地產，FIRE策略更具可控性，因為其核心在於個人可掌握的支出與投資決策，而非仰賴外在市場條件。

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