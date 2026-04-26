土耳其1水果遭毀滅性打擊 出口狂瀉85％太慘了

土耳其櫻桃去年遭霜凍打擊，產量銳減，出口大暴跌。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕土耳其核果類水果2025年慘遭毀滅性霜凍打擊，其中櫻桃產量暴跌60%，出口量只有1萬噸，比前一年萎縮85%，櫻桃出口排名也從世界第3跌至第8。今年狀況好轉，土耳其多個地區的櫻桃園已呈現復甦跡象。

《Fresh Plaza》報導，2025年4月出現百餘年來最嚴重的霜凍，櫻桃產量下滑60%，至40萬噸，使土耳其的櫻桃出口排名從世界第3跌至第8；桃子和油桃的產量也萎縮45%，至64.9萬噸。

請繼續往下閱讀...

土耳其水果出口商Aksun經理Akin Söyleyen說，2025年的崩盤對市場造成明顯的衝擊，土耳其櫻桃出口量只有1萬噸左右，前一年則達6.6萬噸，出口到歐盟櫻桃數量大跌近60%。

他還說，由於高達98%的櫻桃被轉售到國內市場，產季前幾個月的出口單價漲了一倍，去年夏季期間，沒有任何其他產地能夠完全填補歐洲和俄羅斯買家的需求缺口。

今年狀況好轉，土耳其多個地區的櫻桃園已呈現復甦跡象。Söyleyen指出，鑑於2025年歷經災難性的一年，今年的核果類水果收成比去年好並不難，對2026年的產季持謹慎樂觀態度。

Söyleyen表示，土耳其櫻桃和杏桃主要產區的果農反映，情況與往年持平，馬拉蒂（Malatya）產區評估顯示，如果4月剩餘時間天氣持續好轉，預計產量將恢復到往年的60%至80%。他認為，2026年的前景取決於未來幾週，若再次遭遇寒潮，市場恐再度陷入供應短缺。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法