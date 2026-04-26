每週只花10小時「最高年賺409萬」 2026年最賺4種副業曝光

外媒點名，2026年收入最高的4種副業。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著生活成本不斷上升，只靠朝九晚五的工作已經不再足夠。美國財經網站報導，甚至有超過三分之一的美國人都有從事副業。而且依照選擇的工作類型、經驗程度以及投入時間不同，副業甚至有機會帶來6位數美元以上的額外收入。以下是2026年4種最高收入副業，年賺10萬美元（約新台幣314萬元）以上。

1.專業文案寫手：潛在收入最高每年13萬美元（約新台幣409萬元）。專業文案寫作主要負責製作能直接帶來營收的行銷內容，例如銷售頁、電子郵件、網站內容與品牌文案等。資深文案寫手每小時可賺250美元（約新台幣7856元），若每週投入約10小時，年收入可達約13萬美元。

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2.AI提示工程師（AI Prompt Engineer）：潛在收入最高每年10.4萬美元（約新台幣327萬元）。AI提示工程師設計提示和工作流程，幫助企業利用AI工具實現任務自動化、內容創作和生產力提升。隨著AI的普及，這些專業人士每週工作10小時，時薪最高可達200美元（約新台幣6285元），年收入約10.4萬美元。

3.自由職業網頁及應用程式開發人員：潛在收入每年最高可達10.4萬美元。自由職業網頁和應用程式開發人員為企業創建客製化網站、行動應用程式和數位工具。根據經驗，時薪從15美元到200美元不等（約新台幣471至6285元），如果每週工作10小時，年收入約為7800美元到10.4萬美元（約新台幣25萬至327萬元）。

4.線上家教：潛在收入每年最高10.4萬美元。線上家教透過遠端平台教授學科、語言、考試準備或專業技能。在遠距學習普及的情況下需求持續穩定。家教時薪約15至200美元，若每週10小時，年收入同樣可達約7800至10.4萬美元。

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