偷用輝達AI晶片？DeepSeek新模型V4曝光 遭吐槽不敢提中製晶片

中國AI新創公司DeepSeek發布旗艦新模型V4。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek在2025年1月發布的人工智慧大語言模式R1，一度震撼市場。為複製成功模式，DeepSeek 最新發布的旗艦新模型V4，慘遭吐槽未能超越其國內和美國的競爭對手。不僅如此，分析師還指出，DeepSeek隻字未提在訓練過程中使用中國晶片，質疑V4 可能偷用禁止輸中的輝達 Blackwell 晶片訓練AI模型。

南華早報報導，評測與比較頂尖 AI 模型的獨立分析機構Artificial Analysis 發布最新報告顯示，DeepSeek最先進的V4 Pro在全球領先的開源模型中排名第二，僅次於北京Moonshot AI的Kimi K2.6。

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報告指，雖然 V4 Pro 比其前代產品 V3.2 有了明顯的改進，仍然落後於頂級競爭對手。

V4 Pro 在人工智慧分析智慧指數 （AII） 中得分 52 分，而本週稍早發布的Kimi K2.6 得分為 54 分。相較之下，來自美國的OpenAI 的 GPT-5.5、Anthropic 的 Claude Opus 和 Google 的 Gemini 3.1 Pro，得分各為 60 分、57 分和 57 分。

研究結果凸顯了DeepSeek在中國國內外競爭日益激烈，以及算力持續受限的情況下，為縮小與美國的AI差距而展開的競賽中所面臨的挑戰。

不僅如此，該模型的訓練方式仍遭質疑。布魯金斯學會研究員Kyle Chan表示，值得注意的是，儘管該模型的性能持續落後於美國先進系統，但DeepSeek卻隻字未提在訓練過程中使用了中國晶片。

智庫-美國外交關係委員會高級研究員Chris McGuire 也表達了類似的觀點，他認為此次發布並未改變美國在人工智慧領域領先地位的整體格局。他估計美國仍然領先約7個月，並補充說，由於缺乏關於訓練成本或硬體的詳細訊息，V4 可能依賴被禁止輸中的輝達 Blackwell 晶片。

DeepSeek尚未對此事作出回應。

報導還指出，DeepSeek的V4與先前發布R1推理模型時相比，此次市場反應很平淡。儘管V4架構及其與華為硬體整合的消息在上週五（24日）提振中國晶片製造商的股價，但此次發布並未引發去年那樣的全球震盪。

2025年1月R1發布時，造成美股市值蒸發數千億美元，輝達股價1月27日單日市值暴跌17%。這次V4發布後，輝達上週五（24日）股價上漲了4.32%，與R1發布時所引起的反應大相逕庭。

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