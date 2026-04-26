三星罷工恐演變為36天停產 動搖客戶信任和競爭力、供應混亂

三星罷工將加劇DRAM短缺，造成200億美元損失，18天罷工有可能演變為36天停產。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒wccftech報導指出，三星罷工可能加劇DRAM短缺，造成200億美元（台幣6289億元）損失，18天罷工有可能演變為36天停產。南韓媒體則指出罷工的深層衝擊，即動搖客戶的信任、造成供應鏈的混亂，以及危害整體晶片競爭力。

南韓先鋒報也報導，一位經濟學家警告稱，如果三星電子的工會下個月按計劃舉行罷工，那麼三星電子可能面臨的不僅僅是暫時的生產中斷，罷工造成的混亂還會危及客戶信心、供應鏈可靠性，以及南韓整體晶片競爭力。預估每天損失約6.77億美元（台幣210億元），營業利潤恐減少高達10兆韓元（台幣2130億元）。

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三星工會目前要求 公司將年度營業利潤的15% （約300億美元）作為獎金發放。否則，這些工會成員威脅要從5月21日開始，持續18天，直到6月7日。

為了展現力量，三星工人在4月23日舉行了一場聲勢浩大的集會，吸引了多達4萬人參加。集會後，工會估計三星高度機械化的記憶體製造廠和勞動密集型晶圓代工廠的產量分別下降了18.4%和58.1%。

然而，隨著三星可能面臨長期罷工的陰影日益濃厚，整個半導體產業似乎也開始擔憂。值得注意的是，三星目前擁有全球最大的記憶體產品產能。

此外，如果半導體設備的日常安裝和維護工作長時間中斷，恢復正常運作所需的時間可能會增加一倍。因此，如果三星工人舉行18天的罷工，恢復正常生產可能需要長達36天，也就是超過一個月的時間。

據業內人士週日透露，首爾大學經濟學教授宋憲宰（音譯）在政策論壇近期舉辦的研討會上表示，晶片工廠停工可能使三星每分鐘損失數數百萬美元，或每天損失約6.77億美元。他認為，更大的風險不是眼前的生產損失，而是三星作為可靠供應商的地位可能受到的損害。

宋憲宰表示：全球大型科技客戶可能會開始考慮台積電等替代供應商，以此分散風險。在半導體行業，工藝驗證耗時耗力，客戶一旦流失，就很難再挽回。他也表示，長期罷工可能使晶片產業的營業利潤減少高達10兆韓元（台幣2130億元）。

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