液化天然氣價格飆漲美國成最大受惠者 全球能源基礎建設基金看俏

美伊戰爭推升LNG價格飆漲美國成最大受惠者，全球能源基礎建設基金看俏。（資料來源：EIA、J.P. Morgan）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊戰爭導致中東液化天然氣（LNG）出口受阻，美國能源廠成最大受惠者！玉山投信指出，近期美伊戰爭導致荷姆茲海峽遭到封鎖，全球LNG供應量驟減17%，歐洲LNG價格自中東爆發衝突以來上漲55%至65%，美國更成為歐洲最大LNG供應來源，北美能源股今年以來股價持續向上，全球能源基礎建設基金後市看俏。

玉山全球基礎建設基金經理人王翔慧指出，美伊戰爭對於中東LNG影響相當大，特別是全球最大LNG廠區Ras Laffan遭戰事重創，該區供應全球約20%天然氣，預期未來修復期長達3至5年，也使得北美能源股今年以來股價來到歷史相對高位水準，而基本面結構的轉強，包括槓桿明顯下降、股息持續增長、資本紀律強化以及成本結構改善等，讓產業股價獲得更高的溢價空間，並維持產業多頭格局。

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王翔慧認為，美伊戰爭爆發使得能源價格飆升，市場對通膨復燃擔憂上升以及對聯準會降息預期下滑，但以往對利率較為敏感的基礎建設產業，依然在今年繳出亮眼成績，預期殖利率往長期平均值修正的中長線趨勢，搭配能源、電力等基建持續受到市場關注，將為基礎建設產業提供更大利基。

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