Nike宣布新一輪裁員 約1400名員工受影響

美國運動用品製造商耐吉（Nike）宣布新一輪裁員。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國運動用品製造商耐吉（Nike）近日宣布新一輪裁員，約1400名員工將受到影響。

《CNBC》報導，Nike營運長阿拉吉里薩米（Venkatesh Alagirisamy）在內部備忘錄中指出，此次人事調整屬於「立即獲勝（Win Now）」轉型計畫的一環，旨在重新調整科技團隊架構、推動Air系列製造升級、優化Converse鞋類部分業務配置，並將材料供應鏈相關工作整合至鞋類與服飾供應鏈體系中。

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阿拉吉里薩米在內部備忘錄也透露，此次人事調整將導致公司全球營運部門減少約1400個職位，其中大部分為科技相關職務，並坦言裁員對受影響員工及其團隊而言都是艱難的決定。

此次裁員涉及Nike北美、亞洲與歐洲的員工，約占Nike全球員工總數不到2%，受影響員工已在4月23日起陸續收到通知。

報導指出，今年1月，Nike已裁員775人，主要集中在美國物流配送中心，原因是公司加速導入自動化技術。當時Nike表示，這些調整是為了達成「長期且具獲利能力的成長」目標。

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