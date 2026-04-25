廖松岳引領三信商銀 布局高齡金融

三信商銀董事長廖松岳近來積極推動安養信託業務，因應高齡化社會快速來臨的需求。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台中三信商業銀行長年深耕中部市場，在地方金融體系中占有舉足輕重的地位。自廖松岳接任董事長以來，外界對其領導風格與經營績效高度關注。整體而言，其任內表現可謂在穩健中求成長，在變局中展現韌性，逐步帶領三信商銀走出轉型與治理挑戰的關鍵階段。

三信商銀近年資產規模已穩定站上新台幣2200億元以上水準，存款總額突破2000億元，放款規模亦持續成長至約1600億元，顯示核心業務動能穩健。獲利表現上，年度稅後純益維持在40億元上下區間，股東權益報酬率（ROE）約落在8%，在同類型區域銀行中屬於中上水準。同時，不良放款比率（NPL）長期控制在0.4%，逾放覆蓋率250%，資產品質維持優異，反映其審慎授信與風控能力。

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在資本結構方面，資本適足率（CAR）維持在15%以上，第一類資本比率亦具一定水準，顯示在擴張與風險控管之間取得平衡。此外，近年隨著利率環境變動，淨利差（NIM）亦有所提升，帶動整體獲利動能穩步增長。

在經營策略上，廖松岳延續穩健保守的經營文化，同時逐步推動數位轉型。包括行動銀行用戶數持續成長、數位帳戶滲透率提升，並優化中小企業金融服務，強化其在地方產業鏈中的角色。這些措施使三信商銀在傳統業務穩固之餘，也逐步跟上金融科技發展腳步。

廖松岳四月底隨同外交部長林佳龍，前往史瓦帝尼參訪照。（廖松岳提供）

台中三信商業銀行近年積極推動安養信託業務，因應高齡化社會快速來臨的需求，展現地方銀行深耕客戶關係的優勢。安養信託主要透過信託機制，協助客戶在健康時預先規劃未來資產使用，確保在年老或失能時，生活照護、醫療支出及財務管理皆能獲得妥善安排。

三信商銀不僅將安養信託視為金融商品，更定位為社會責任的延伸。透過跨部門整合與專業諮詢，協助客戶建立長期財務規劃觀念，同時提升民眾對高齡風險的認知。此舉不僅拓展銀行業務版圖，也強化品牌信任度，使三信商銀在區域金融市場中建立差異化優勢。

廖松岳接任後也面臨多項挑戰，包括董事會結構調整、股東間角力，以及外界對經營權穩定性的關注。在這些風風雨雨中，他採取相對穩健的策略，以制度運作與內部協調為主軸，避免衝突升高，逐步穩定組織運作。這種低調務實的領導風格，雖不張揚，卻展現高度耐性與公司治理智慧。

廖松岳任內並未追求短期高成長，而是以穩健經營為核心，在資產品質、資本結構與獲利能力之間取得平衡。在內外部壓力交織下，仍能維持資產規模成長、獲利穩定及風險可控，實屬不易。未來若能持續深化數位金融、拓展跨區服務並吸引年輕客群，三信商銀仍具進一步成長空間。

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