68歲老師退休存820萬 僅3年卻因「1意想不到原因」晚年崩盤

日媒以真實案例揭示，退休規劃除考量資產規模外，更應審慎評估支出結構與家庭責任，避免晚年陷入財務困境。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕穩定工作多年的人面臨退休這重大轉變時，工作期間未曾察覺的風險可能會顯現出來。日本一名原本財務穩健的退休教師，儘管擁有4200萬日圓（約新台幣820萬元）退休存款與高於平均的年金，卻在短短3年內，因為1個意想不到的原因大幅消耗資產，面臨老後財務壓力。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的佐佐木健治（化名）曾任公立國中數學教師35年，於65歲完全退休後，擁有約4200萬日圓存款，以及每月約23萬日圓（約新台幣4.5萬元）年金收入，整體條件優於多數同齡族群。

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然而，他的財務狀況在退休後迅速惡化。首先是過去長期壓抑的興趣支出反彈。由於在職期間忙於教學與社團活動，他幾乎無暇從事攝影與旅遊。退休後，他開始頻繁參與海外攝影行程，每年出國超過3次，並添購高階攝影設備，使相關支出1年逼近300萬日圓（約新台幣59萬元）。佐佐木回憶說「考慮到我職業生涯期間所承受的種種壓力，我覺得這個數額是可以接受的。」

除了個人消費外，家庭支援亦成為資產流失的「關鍵因素」。佐佐木為協助長女一家在東京的生活與子女教育，主動負擔孫子私立國中的學費與相關費用。據統計，日本私立國中每年學習費用平均超過150萬日圓（約新台幣29萬元），遠高於公立學校。

在興趣支出與教育援助雙重壓力下，佐佐木每年約需動用500萬日圓存款（約新台幣98萬元），3年間累計支出達1500萬日圓（約新台幣293萬元），使原本充裕的老後資金快速縮水。

佐佐木坦言，直到自身膝蓋舊疾惡化，開始評估未來醫療與長照費用時，才驚覺晚年資金可能不足。他最終決定停止對長女的持續經濟援助，他向長女兒說「對不起，請妳別再煩我了。如果我繼續照顧你，我就無法維持生計了」。

值得注意的是，日本官方調查顯示，即使是退休公務員，仍有超過4成家庭面臨不同程度的收支赤字，顯示「退休即安穩」的觀念並不完全符合現實。

專家提醒，退休規劃除考量資產規模外，更應審慎評估支出結構與家庭責任，避免因過度消費或過度支援子女，而在晚年陷入財務困境。

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