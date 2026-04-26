嬌生將在TrumpRx平台上銷售4種處方藥

美國醫療保健巨擘「嬌生（Johnson & Johnson, J&J）」將在川普政府的TrumpRx網站上提供4種處方藥。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國醫療保健巨擘「嬌生（Johnson & Johnson, J&J）」將在川普政府的TrumpRx網站上提供4種處方藥。

嬌生上週五（24日）表示，公司將透過TrumpRx網站及自家的直銷平台JNJ Direct，銷售Invokamet、Invokamet XR、Invokana等3種糖尿病藥物，以及抗凝血藥Xarelto。

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報導指出，今年1月，嬌生與川普政府達成協議，同意降低美國藥價，以提升透過醫療補助計畫取得平價處方藥的可及性，並透過TrumpRx平台銷售產品，以換取關稅豁免。

除了嬌生外，包括輝瑞（Pfizer）、諾和諾德（Novo Nordisk）、禮來（Eli Lilly and Company）以及阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）等藥廠也已簽署類似協議，與TrumpRx或所謂「最惠國（most-favoured-nation）」定價掛鉤，目的是降低美國藥品成本並鼓勵在地生產。

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