基金鬆綁推升台積電潛在買盤 投顧保守推估上看1500億元

基金鬆綁推升台積電潛在買盤，胡睿涵保守推估上看1500億元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕金管會宣布放寬「國內股票型基金」與「台股主動式ETF」投資限制，單一個股基金持股上限由基金淨資產10%提高至25%；元大投顧董事長胡睿涵表示，投資限制放寬後，粗估台積電潛在買盤高達1300-1500億元。

她表示，目前台股股票型基金共138檔，基金總規模高達1兆481億元，而台股主動式ETF基金共14檔，基金總規模為2310億元，如今單一個股持股上限拉高，粗估金額至少有1800億元以上，不過，由於基金通常不會買到滿，保守估至少有1300億元至1500億元的未來潛在買盤。

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胡睿涵認為，目前台積電占台股權重高達44%，當持股上限放寬後，只要台積電本業的好與強不改變，多數基金經理人會將台積電持股比重拉高到20%上下，如此一來台積電股價就易漲難跌，若某基金持股台積電偏低，績效就會變差，經理人當然就會趕緊追買、拉高台積電的持股比重。

此外，金管會也正式開放准許上市櫃、興櫃公司直接發放「美元股息給外資股東」，她指出，如此一來因可避開換匯風險，被外資視為利多，而台積電等大廠最快明年配股利時適用，不排除外資今年擴大回補台積電持股的可能。

胡睿涵也提醒，台股的強勢多頭使得許多主動式ETF持股都接近滿水位，這些ETF若想要拉高台積電持股，基金經理人勢必要賣掉一些股票，而先前漲勢強過集中的櫃買市場其中小型股恐成為被調節的標的，這一點投資人也要多留意。

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