缺料減產效益浮現、Q2持續獲利 法人看好台化

缺料減產效益浮現、Q2持續獲利，法人看台化目標價65元。（擷取自法人報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美伊戰爭推動產品報價大漲，塑膠股台化（1326）每股稅後盈餘（EPS） 提升至1.07元，法人最新報告指出，因缺料減產、利差維持在高檔，預估台化今年全年EPS上修至2.92元，維持「買進」評等，目標價上看65元。

法人認為，受到缺料干擾，推估台化今年第二季產量季減35-40%，惟供需偏緊，PX及苯的加工利差改善，預估營益率呈現季增，遠優於去年同期虧損的狀況，預計台化本業將可連續兩季獲利，本業持續改善。

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報告也分析，台化去年相繼處分南亞科（2408）股權，持股降至8.81%，隨著南亞科去年股價大漲至年底的193元，台化淨值已經提升至59.01元，若以4月23日股價208元計算，預估台化今年底淨值約61.33元，以目前本淨比約0.81倍來看評價偏低，給予「買進」評等、目標價維持65元。

台化則表示，美伊戰事何時結束無法預測，再加上波灣國家石油化工業均受到不同程度的破壞，供應能力將大受影響，預期供料短缺情況將延續到年底，面對第二季營運台化將持續關注供料狀況，設法找尋替代料源，儘量維持開動率，以低庫存操作，避開高價原料，跌價損失風險，努力維持不虧損。

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