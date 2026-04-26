台股太狂週線狂飆逾2000點 法人看本週挑戰四萬大關

台股太狂週線瘋漲逾2000點，法人看本週挑戰四萬大關。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股太狂！上週五在晶圓龍頭大廠、IC設計大廠的強力帶動下，台股大漲1218.25點、收在3萬8932.40點，總計加權指數上週狂飆2128.06點、漲幅5.78%，平均日均量破兆元大關，呈現強勢價量齊揚格局，法人看本週挑戰四萬點大關。

統計三大法人上週外資大舉買超1172.62億元，連續第3週回補，投信同步站在買方、加碼128.98億元，僅自營商反手調節151.3億元，三大法人合計買超1150.3億元。

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玉山科技島基金經理人王偉哲指出，受惠於AI帶動的科技股大漲，儘管美伊戰事訊息反覆，然相關干擾對台股影響日趨遞減，目前主要以科技股題材驅動，本週焦點持續聚焦美股超級財報週，包括Meta、微軟、高通、蘋果都將公布財報，另外記憶體大廠SanDisk也將公布財報數據，對於台廠相關供應鏈都將帶來挹注與題材效果；但他也建議，投資人須留意由於近期指數正乖離過大，已進入過熱區，且融資餘額持續位於歷史高位、外資期貨避險空單仍超過4萬口，接下來盤中大幅波動恐成常態。

國泰期貨認為，台灣近2月工業生產年增約22.0%，雖低於前月的28.51%，但仍屬明顯強勁的雙位數成長，主要受 AI、半導體與電子零組件需求支撐；相較之下，2月零售銷售年增率僅約1.3%，反映內需修復幅度仍相對有限，意味著台灣當前景氣擴張的核心仍在外需，而非內需全面轉強，也代表強勢產仍應續聚焦 AI、半導體與電子供應鏈對台灣成長的支撐，台股後市持續看好。

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