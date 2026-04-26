美國4月消費者信心指數 跌至歷史新低49.8

美國4月消費者信心指數跌至歷史新低49.8。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，由於美國家庭對與伊朗戰事相關的停火進展反應冷淡，關注焦點仍集中在衝突引發的通膨壓力，拖累4月消費者信心降至歷史低點。

根據密西根大學最新公布的消費者調查數據，美國4月消費者信心指數終值為49.8，創下歷史新低。該數值雖高於月初公布的47.6，但仍低於3月的53.3，也不及市場預期的48。

請繼續往下閱讀...

另外，調查顯示，美國消費者對未來1年通膨的預期由3月的3.8%升至4.7%，高於2024年水準，且遠高於疫情前2年2.3%至3%的區間；消費者對未來5年的通膨預期也從上月的3.2%升至3.5%。

在通膨預期上升之際，加上標普全球調查顯示企業售價在4月創近4年新高，使市場更加認為聯準會今年不太可能降息。Navy Federal Credit Union首席經濟學家希瑟・隆（Heather Long）表示，隨著更高的運輸成本轉嫁到食品、家電、玩具及所有透過船舶、汽車或飛機運輸的商品上，物價上行壓力恐進一步擴大，並認為只有當荷莫茲海峽重新開放且衝突永久結束後，消費者信心才會改善。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法