政策利多權值股受惠，ETF狂飆00631L最猛單日大漲近7%。（圖擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕金管會開放投信基金單一持股上限從10%上調25%，預期將為權值股引入更多資金，台股24日由權值股領軍反攻，台積電（2330）漲逾5%改寫新高、聯發科（2454）更直奔漲停，ETF狂飆、交易量大增，元大台灣50正2（00631L）單日漲幅接近7%，成交量排名第二。

24日台股大漲1218點，成交量連2日突破兆元，ETF交易重心集中在市值型與主動式ETF；以前10名ETF成交量的漲幅來看，00631L單日上漲6.92%領先，主動統一台股增長（00981A）的4.4%，元大台灣50（0050）則以4.17%緊追在後。

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由於金管會開放投信基金單一持股上限從10%上調25%，業者分析，觀察至3月底為止，大型基金包括規模1413億元的安聯台灣科技、580億元的安聯台灣大壩，449億元的安聯台灣智慧以及448億的統一奔騰，持有台積電占比在7.2%至8.9%，規模約2000億的00981A，至4月23日為止持有台積電高達9.8%已接近舊規定上限，未來這些基金都有機會增加台積電的持股。

面對00631L狂飆，統計近10年台灣50指數含息報酬率高達509.07%，大幅領先加權指數，複利效果下00631L漲得比0050的2倍還多，跌時也會比0050的2倍少，以實際表現來看，統計00631L成立以來至4月22日為止報酬率達2871%，為同期間臺灣50指數報酬率的443%的6.5倍；不過，若投資人想透過00631L參與台股行情，券商表示，需年滿20歲開立信用戶或是買賣權證10筆以上，簽署風險預告書並完成線上測驗後，才能進行交易，投資人可向營業員洽詢。

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