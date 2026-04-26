揭露資訊顯示：川普3月大舉布局債市 投入至少16億元

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新披露文件顯示，美國總統川普（Donald Trump）於3月購入至少5100萬美元（約新台幣16億元）的債券，投資範圍橫跨多個產業。

《路透》報導，根據美國政府倫理辦公室週六（25日）公布的財務申報顯示，川普3月共進行175筆金融交易。不過，相關文件僅揭露各筆交易的金額區間，未提供確切數字。

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但從披露內容來看，川普資產配置以市政債券為主，發行單位涵蓋各州、郡、市學區，以及與政府機構或公私協力計畫相關的機構。

在26筆金額介於100萬至500萬美元（約新台幣3148萬至1.57億元）的較大交易中，主要為市政債與美國國債，另包含2筆公司債投資，標的為Weyerhaeuser與通用汽車（General Motors）。此外，川普還買進一檔追蹤高收益債指數的ETF。

從產業別來看，川普亦布局能源、科技、醫療保健及金融服務等領域的公司債，投資標的包括Constellation Energy、Occidental Petroleum、博通（Broadcom）、輝達（Nvidia）、Meta、微軟（Microsoft），以及花旗（Citigroup）、高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）等華爾街金融機構，並涵蓋波音（Boeing）。

整體而言，川普在各類債券資產上的最高投入總額約為1.61億美元（約新台幣50.7億元）。

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