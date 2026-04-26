英特爾靠CPU翻身 法人看5大台廠供應鏈同步受惠

英特爾靠CPU翻身，法人看5台廠同步受惠。（擷取自法人報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕英特爾（Intel）上週公告財報優於市場預期，更直指CPU（處理器）需求能見度已延續到2027年，盤後股價大漲；法人最新報告看好包括台積電（2330）、欣興（2377）、景碩（3189）、信驊（5274）、嘉澤（3533）等5大台廠供應鏈可望同步受惠。

英特爾認為，推論用及代理AI對資料管理及模型協同作業需求大幅提升，資料中心CPU使用量將倍增，進入代理AI時代CPU:GPU將達1:1，目前CPU需求能見度已延續到2027年；同時，英特爾對第二季營收財測上看138億美元至148億美元，Non-GAAP毛利率為39.0%，每股盈餘預計為0.2美元，高於市場預期。

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法人報告指出，Intel CPU業務強勁且18A良率提升對產品毛利率挹注將在今年第二季顯現，並將持續與外部製造合作，而Intel提到CPU需求的潛在成長空間龐大，預期除Intel外、AMD也將受惠此趨勢；至於台廠供應鏈方面，台積電先進製程代工領導地位將持續穩固，搭配先進封裝技術仍為IC設計客戶首選，維持對台積電正向看法，其餘CPU相關供應鏈如載板、CPU Socket等也將同步受惠。

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