1087萬卡位公園第一排！彰化和美284坪住宅地上權標租、最長50年

彰化縣政府近年陸續把縣有非公用的土地，改採地上權標租方式活化，收權利金與租金挹注縣府，避免變賣土地惹議。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府公告今年（2026）第1次縣有非公用土地招標設定地上權標租案，總計釋出8筆土地，權利金底價從780萬元至4320萬多元不等，區域橫跨台中市與彰化縣；縣府財政處表示，地上權存續時間30年，期滿可申請延長最長20年，也就是說使用權長達50年，可供住宅投資開發與長期承租規劃運用。

縣府釋出和美鎮市區一筆分鄰近公園的住宅區土地，權利金底價千萬元出頭就有進場卡位的機會。（縣府提供）

近3年縣府推動地上權標租，避免賣土地招惹「敗家子」非議，也由收取權金利與租金，挹注縣庫；2024年標租3筆，僅一筆工業區土地標脫，其他2筆住宅區均流標，去（2025）年標租13筆，標脫4筆住宅區地上權設定，今年8筆全是住宅區土地，唯一在縣內和美鎮和北段1472地號，面積將近284坪（939.81平方公尺），權利金底價約1087萬元，該地緊鄰德美公園，位於公園旁德園街上，鄰近義美路、信陵路，交通便利。

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7筆位在台中市清水區住宅區土地，具交通地段的優勢。（縣府提供）

其他7筆全在台中市清水區，鄰近台中港特定區市鎮中心重劃區，面積從212至1347坪不等，權利金底價約780萬元至4320萬餘元，位於台中清水區槺榔段300-1、178、178-3等三筆地號合併，權利金底價約4320萬元，是這次招標金額最高的標的，地在台61西濱快速道路港埠路旁巷弄，鄰近槺榔運動公園，具交通與地段優勢。底價最低的在槺榔段1167、1167-4地號僅約780萬元，位處港埠路三段旁。

財政處將於5月20日上午10時開標，提醒投資人，全是現況點交，地上物（含廢棄物）之騰空、拆遷補償等事宜，均由得標人自行處理，縣府不負瑕疵擔保之責，投資人下標前務必自行查勘現場，一律通訊投標為主，訊息可上縣府財政處官網的業務專區「招標設定地上權」查詢並下載文件。

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