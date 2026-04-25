微軟、Meta裁員逾2萬人 掀AI勞動風暴已來襲

Meta與微軟近日宣佈裁員逾2萬人。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕微軟與Meta近日宣佈裁員逾2萬人，此前，亞馬遜、Snap、Block與甲骨文等科技公司也已宣佈裁員，Layoffs.fyi數據顯示，今年以來，已有逾9.2萬名美國科技員工失業，該趨勢引發人工智慧（AI）驅動的勞動危機已來臨的疑慮。

CNBC報導，上述公司每年集體投入數千億美元於AI基礎設施的建設，同時為節約成本大幅裁員。前AI業者、領導力專家塔格爾（Anthony Tuggle）指出，「這是根本性的結構轉變，而非暫時的市場修正；我們正見證各行各業工作組織與執行方式永久轉型的開端」。

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自2022年底OpenAI推出由新AI模型驅動的聊天機器人ChatGPT以來，職場焦慮持續上升，去年Anthropic的Claude工具開始從事一整個業務部門的工作，並引發現有軟體解決方案岌岌可危的疑慮後，該焦慮加劇。

科技樂觀主義者主張，AI正重塑而非取代人類工作，如同之前的產業革新浪潮，新工作也將應運而生。然而在AI時代，似乎工作流失與創造之間的落差持續擴大。

Motion Recruitment今年一份研究顯示，AI的採用正放緩初階與通用IT工作的招聘，而AI相關職務的需求卻很高，2025除了AI工程師等專業工作外，科技業的薪資大致持平。

Meta22日在備忘錄中通知員工，自下月20日起，計畫裁員10％、約八千8000名人力，並取消開缺6000份工作的計畫。微軟也證實，將提供自願離職補償金，這是該公司成立51年來首次，約7％美國員工符合條件，微軟美國員工達12.5萬人，亦即可能裁員8750人。

Snap上月宣佈將裁員16％、約1000名員工，並撤銷至少300個職缺。甲骨文上月裁員數千人，TD Cowen分析師指出，裁員2萬至3萬人可為了甲骨文帶來80億至100億美元額外的自由現金流。亞馬遜自去年10月以來，已至少裁員3萬人，約10％員工。

職業研究平台Glassdoor近期的員工信心指數顯示，3月科技領域員工的信心指數年減9.8個百分點至47.2％，降幅為各行業最大。

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