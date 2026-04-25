最成功的人有哪些共同點？他採訪超過600位CEO得出「這結論」

作家瑞安霍克為自己的播客節目「學習型領導者秀」採訪超過600位執行長、商界人士和其他類型的領導者。（取自CNBC官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNBC報導，最成功的人有哪些共同點？根據一位採訪600多位企業執行長、商界人士和領導者的作家表示，最成功的人從不認為自己「成功了」。

作家瑞安霍克（Ryan Hawk）為自己的播客節目「學習型領導者秀」（The Learning Leader Show）採訪超過600位執行長、商界人士和其他類型的領導者。

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霍克表示，他注意到與許多企業家對話中都存在著一個共同的主題：他們從不認為自己已經達到巔峰。現年44歲的霍克將這種心態稱為「永不止步，不斷進步」（Never arrived, always being）的心態。此前，NBA洛杉磯湖人隊的主教練JJ·雷迪克（JJ Redick，當時還是NBA球員）在2017年8月接受霍克採訪時也使用了類似的措辭。

霍克稱，成功的人士都有一種心態，無論生活中發生什麼事……只想努力讓自己逐步變得更好。

這種理念源自於心理學家卡羅爾·德韋克（Carol Dweck）提出的「成長型思維」概念，其核心思想是始終將挑戰視為學習和成長的機會。從退休網球明星小威廉斯到微軟執行長納德拉，許多知名人士都曾公開表示，他們的成功至少部分歸功於他們不斷追求進步的動力。

霍克也從暢銷書作家詹姆斯·克利爾（James Clear）和前Cinnabon首席執行長凱特·科爾（Kat Cole）等人那裡聽到類似的觀點。霍克說：「沒有所謂的終點」；「我採訪過的成功人士，他們都在不斷努力，不斷前進，努力為世界帶來積極的影響。」

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