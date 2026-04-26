切菜晾衣都要管超扯！拚到800萬爽退 阿北在家指點江山悲劇了

初次上稿04-25 22:07

更新時間04-26 06:21

許多夫妻都夢想退休後過著平靜的生活，然而，生活環境的改變有時會引發意想不到的摩擦。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多夫妻都夢想退休後過著平靜的生活，然而，生活環境的改變有時會引發意想不到的摩擦。日本一名阿北存到4000萬日圓（約台幣800萬）開心退休，由於長年隻身住在外地，對家事超有信心，退休天天在家指點江山，對妻子晾衣服及切菜方式意見很多，終於將妻子逼到崩潰，怒罵阿北適可而止，還趕阿北快到外地工作，阿北當場愣住，原本出於好意的舉動竟成為雙方衝突爆發點。

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日媒《The Gold Online》指出，退休後生活方式的改變，導致夫妻衝突並不罕見。佐佐木健一（60歲，化名）在東京都郊外買下一棟透天厝，並背負著35年的房貸。今年春天，他剛從一家大型製造商屆齡退休。領到的退休金約為 2500 萬日圓，加上儲蓄，總資產達到 4000 萬日圓。佐佐木健一的計畫是：接下來五年以「再僱用」的形式繼續工作，維持這筆儲蓄。

佐佐木健一是公司關西據點的負責人，職涯最後 10 年獨自前往當地赴任。那段期間，妻子惠美子（57歲，化名）獨自守護著家，還要照顧住在附近的親生母親，並兼職打工。

隨著屆齡退休，這種生活也宣告結束。佐佐木健一決定回到東京總部以回聘的方式繼續工作。回到家後，由於是約聘工作，作息很規律，週末則沉浸在家務和園藝中。

他自豪的說，隻身赴任期間，家事能力提升不少。不管是做飯、打掃還是洗衣服，都有自己的堅持，也變得很享受做家務的過程。然而，佐佐木健一現在卻垂頭喪氣，因為他被惠美子怒斥了。

原因出在佐佐木健一身上，他以為出於好意所做的事情，結果卻適得其反。當惠美子曬衣服時，他會說「那樣不容易曬乾」，並重新換晾衣服的方式；當惠美子在準備晚餐時，他會建議「蔬菜切的大小一致才漂亮」。甚至，他還把自己堅持的「收納規則」帶進廚房和客廳，更改惠美子多年來的習慣。

此外，佐佐木健一想要掌握主導權的說話語氣，更讓妻子忍無可忍，最後卻將惠美子逼到絕境。妻子生氣的說：「你適可而止，拜託你再去單身赴任一次好嗎！」這句話讓，佐佐木健一一臉茫然，愣在原地。

報導指出，理想情況下，如果丈夫很做會作家事，妻子的期望和滿意度都應該提高，但佐佐木健一長期外派，惠美子已經建立一套家事體系。若佐佐木健一以高人一等的姿態，強加自己的方式，妻子反抗也就不足為奇了。無論一個人的家務做得多麼細緻周到，缺乏對他人的尊重，都可能擾亂平靜的晚年生活。

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