AI助威！台股市值直逼加拿大 台積電躍居全球第6大企業

台積電躍居全球第6大企業。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕人工智慧（AI）榮景引發全球股市劇烈洗牌，台股與韓股規模先後超越歐洲各國。其中台股以近4.3兆美元（135.38兆台幣）的市值，超越歐洲最大市場英國，並逼近加拿大，佔台股比重逾40%的台積電市值2.087兆美元（65.71兆台幣），排名全球第6大企業。

根據companiesmarketcap.com的數據，全球排名前10大公司依序為，1.輝達（市值5.062兆美元）、2.Google母公司Alphabet（4.141兆美元）、3.蘋果（3.979兆美元）、4.微軟（3.155兆美元）、5.亞馬遜（2.839兆美元）、6.台積電（2.087兆美元）、7.博通（2.001兆美元）、8.沙烏地阿美（1.755兆美元）、9.臉書母公司Meta Platforms（1.713兆美元）、10.特斯拉（1.413兆美元）。

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三星以9787.1億美元市值，排名全球第13，SK海力士市值5852.1億美元，全球排名18，超微市值5670.7億美元排名第19，中國最大企業騰訊以5662.1億美元排名第20，接續為排名21的艾司摩爾（5618.5億美元）與22的美光科技（5601.6億美元）。

彭博報導，以科技股為主的台股與韓股過去7個月，規模先後超越德股與法股，而韓股差距英國股市僅1400億美元。這樣的轉變主要歸功於台韓3家AI關鍵硬體供應商的股價大漲：全球最大晶片代工廠台積電、南韓領先群倫的記憶體製造大廠三星電子與SK海力士，而歐洲股市則以金融公司為主。

富達國際投資組合經理人桑姆森（Ian Samson）指出，南韓與台灣的快速崛起主因在於半導體作為「新石油」，亦即經濟活動關鍵投入要素的長期大趨勢，並結合新近AI投資不計代價的熱潮；這也展現尖端半導體製造的寡佔本質。

在強勁的晶片出貨帶動下，台灣3月出口訂單創16年來最快增速，而南韓出口連續2個月成長逾40%。台積電、三星與SK海力士都是AI巨頭輝達的關鍵供應商，台積電今年股價已漲逾40%，而南韓這兩家公司皆漲逾80%。

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