不妙？主力買家也拋售黃金了 「這國」賣掉22噸14年首見

亞塞拜然減持22噸黃金。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，今年第一季，亞塞拜然主權基金出售約 22 噸黃金，依當前價格計算，這批黃金價值超過30億美元（約台幣948億），這也是自2012年開始購入黃金以來首次減持黃金儲備。由於亞塞拜然是近年來全球黃金主要買家之一，這次減持備受關注。

亞塞拜然國家石油基金（Sofaz）是該國的主權財富基金，近年來是全球黃金主要買家之一，與各國央行一起，在推動金價創下歷史新高方面發揮關鍵作用。

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不過，根據Sofaz季報，今年第一季拋售約 22 噸黃金，彭博依照當前價格計算，這批黃金價值超過30億美元，這也是Sofaz自2012年開始購入黃金以來首次減持其黃金儲備。

報導說，雖然該基金沒有透露出售黃金的原因，但金價飆升已幫助Sofaz的黃金儲備價值在2025年底前達到其740億美元總資產的38%。根據該基金的網站，黃金在其投資組合中的佔比最高可達35%。

第一季末，由於伊朗戰爭引發金融市場動盪，黃金遭遇大幅拋售。美元走強和油價飆升給新興市場經濟體帶來巨大壓力，促使一些經濟體拋售黃金以確保獲利。

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