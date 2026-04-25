1個簡單的錯誤 恐讓行李被運到錯誤的機場！專家建議這樣做

行李箱上貼過多標籤可能會造成混亂，增加行李被錯誤分類或遺失的風險。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有些旅客出國時喜歡收集各國的行李標籤，或者當作紀念、或拿來有趣的炫耀自己曾經去過的國家，但他們可能沒有意識到自己正在收集的某件標籤，實際上可能會破壞旅行，造成行李托運錯誤或延誤的風險，甚至會讓詐騙分子利用廢棄的行李標籤提交虛假的行李遺失索賠，造成安全隱患。

辦理行李托運時，航空公司工作人員會在旅客的行李上貼上行李標籤，標籤上印有包含航班號碼、目的地機場代碼和行李所有者資訊的條碼。

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行李標籤有些像冰箱貼、明信片或小飾品之類的紀念品，總是以一種有趣的炫耀你去過的地方的方式，但你可能沒有意識到自己正在收集的某件標籤，藏有隱患。

收集標籤確實是一種紀錄旅行的展示方式，但行李箱上貼過多標籤可能會造成混亂，增加行李被錯誤分類或遺失的風險。

專家建議每次出行前移除過期的行李標籤，並使用航空公司應用程式或追蹤設備，以獲得更好的追蹤效果。舊的行李條碼標籤可能會使航空公司系統混亂，並增加行李被錯運或延誤的風險。

紐西蘭航空地面及機上營運首席營運官凱特·博耶 （Kate Boyer） 告訴《旅遊與休閒》雜誌：移除舊標籤有助於確保最新的旅行信息清晰易讀，並降低自動系統出錯導致行李延誤的機率。建議在前往機場前快速整理行李，移除之前旅行條留下的任何貼紙或旅行條形碼標籤。

行李標籤和貼紙離開機場後務必妥善處理。正如《旅遊與休閒》雜誌報導，有不法分子翻找垃圾桶，偷竊標籤，並利用標籤上的姓名和行程確認號碼等信息提交虛假索賠，以騙取遺失行李的賠償。

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