廣達曝今年「有很大的機會」 林百里、梁次震發言一次看

廣達今日舉辦38週年家庭日活動，董事長林百里（左起）與副董事長梁次震上台致詞。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠廣達（2382）今天舉辦38週年家庭日活動，董事長林百里與副董事長梁次震上台致詞，釋出營運樂觀訊號。林百里重提公司去年總營業額突破2兆元、創下歷史新高；梁次震則認為今年前3個月表現「相當不錯」，顯示廣達在人工智慧（AI）伺服器需求帶動下，今年營運有望延續成長動能。

林百里表示，廣達今年邁入38週年，「38歲不年輕了，但現在正是健壯的時候。」他指出，廣達去年營運表現亮眼，總營業額突破2兆元，刷新紀錄。儘管今年外部環境仍有不少挑戰，包括地緣政治風險升溫、戰火綿延，以及客戶提出更多、更高要求，但公司有信心突破困難、勇往直前，再拚更好成績。

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梁次震則表示，廣達多年來持續擴大營運基地，且一年比一年進步。他指出，廣達的企業文化向來強調「把事情做得好、做得快」，因為許多機會往往需要等待許久，一旦出現，就必須迅速把握。今年前3個月成果相當不錯，認為全年「有很大的機會」，喊話員工一起努力，「創出一個新的氣象出來」，延續去年的成長氣勢。

林百里也在活動中感謝員工及眷屬長期支持，強調正因為有家人的支持，員工才能全心投入工作、推動公司持續成長，因此公司特別舉辦家庭日活動向家屬致謝，並期盼同仁持續努力、家人持續支持，共同創造更佳成績。

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