台灣冬瓜茶揚名30多國 外媒報導「這家品牌」來自台南

台灣冬瓜品牌永良老頭家（LaoTaoKe）正透過擴大零售覆蓋率和與外國當地合作夥伴發展合作，拓展在馬來西亞的業務。（擷圖取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣冬瓜品牌永良老頭家（LaoTaoKe）正透過擴大零售覆蓋率和與外國當地合作夥伴發展合作，拓展在馬來西亞的業務。在馬來西亞，該公司秉承「攜手共進」的理念，致力於將台灣冬瓜生產與當地食品應用和產品開發相結合。

馬來西亞媒體The Star報導，老頭家策略與行銷經理Stan說：「冬瓜茶在台灣非常有名，它產自台灣最大的農業城市台南。這種飲品不僅健康，而且其獨特的風味和香氣，我們相信馬來西亞人也會喜歡」。他說：「我們邀請馬來西亞人品嚐我們的茶，同時也歡迎大家品嚐我們來自台南的所有產品。」

請繼續往下閱讀...

冬瓜茶產品採用冬瓜萃取物製成，專為家庭和商業用途而設計，具有穩定的風味、易於儲存和製備的特性。生產過程包括七天以上的提取時間。

冬瓜茶是台灣的傳統飲品，在馬來西亞也很受歡迎，當地已有類似的飲品。老頭家正致力於根據當地消費者的喜好調整產品，並與合作夥伴共同開發新的應用。

老頭家的策略包括將台灣的研發和生產方法與馬來西亞的食品產業及其作為區域市場的地位相結合。該公司於2016年獲得了全線產品的清真認證。2025年4月，老頭家在吉隆坡開設了第一個海外辦事處。

零售觀察結果表明，馬來西亞消費者越來越關注產品的產地、成分和口味，尤其注重品質和多樣性。這些趨勢促使馬來西亞引進具有成熟生產背景的進口產品。

老頭家品牌最近在吉隆坡舉辦的推廣活動中亮相，展出了來自台南的農產品，包括粉紅番石榴、鳳梨和冬瓜。

老頭家的產品目前已透過馬來西亞的零售連鎖店銷售，包括Jaya Grocer、Village Grocer、Hero Market 和ST Rosyam。公司計劃擴大與零售商、咖啡館、餐飲服務商和生產合作夥伴的合作，同時開發更適合當地市場的產品。

老頭家表示，其冬瓜茶已銷往30多個國家，並以馬來西亞為基地，進一步拓展區域和國際市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法