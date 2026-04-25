北京施壓阻賴總統出訪！以色列議員送暖挺台 吳釗燮這樣說

以色列國會印太小組主席泰勒發文挺台。圖為外長林佳龍去年接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal）。（取自林佳龍臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕賴清德總統原定週三啟程訪問非洲邦交國史瓦帝尼王國，因中國強行介入，導致總統專機直飛受阻，我方決定暫緩行程。面對中國的打壓，以色列國會議員在社群平台發文挺台，強調與台灣站在一起，全力支持台灣與國際社會接觸的權利，並指責中國及非洲三國以政治影響力限制飛航許可，違反《國際民用航空公約》。

以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal）在社群平台X上發文表示，「我與台灣的朋友站在一起，並全力支持他們（台灣）與國際社會接觸的權利。

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他強調，為了政治籌碼而限制飛航許可，直接違反了《國際民用航空公約》（即芝加哥公約），並破壞了民用航空安全且有序的原則。

他表示，我們必須確保國際航路保持開放且可預測。這不僅僅關乎航空領域，更關乎對自由世界價值的維護。

對於泰勒的力挺，國安會秘書長吳釗燮留言致謝，吳釗燮表示，「非常感謝您為台灣發聲，這不僅關乎航空安全，也關乎自由，包括擺脫威權強制的自由。」

駐特拉維夫台北經濟文化辦事處也留言對泰勒暖舉表示感謝，稱「謝謝你，Ohad！非常感謝您及時支持與台灣站在一起！」

I stand in solidarity with our friends in Taiwan and fully support their right to engage with the international community.



Restricting overflight rights for political leverage directly contravenes the Chicago Convention and undermines the principles of safe and orderly civil… pic.twitter.com/d0imsRow8w — אוהד טל - Ohad Tal （@MKOhadTal） April 24, 2026

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