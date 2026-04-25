北京施壓阻賴總統出訪！以色列議員送暖挺台 吳釗燮這樣說

以色列國會印太小組主席泰勒發文挺台。圖為外長林佳龍去年接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal）。（取自林佳龍臉書）
〔財經頻道／綜合報導〕賴清德總統原定週三啟程訪問非洲邦交國史瓦帝尼王國，因中國強行介入，導致總統專機直飛受阻，我方決定暫緩行程。面對中國的打壓，以色列國會議員在社群平台發文挺台，強調與台灣站在一起，全力支持台灣與國際社會接觸的權利，並指責中國及非洲三國以政治影響力限制飛航許可，違反《國際民用航空公約》。
以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal）在社群平台X上發文表示，「我與台灣的朋友站在一起，並全力支持他們（台灣）與國際社會接觸的權利。
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他強調，為了政治籌碼而限制飛航許可，直接違反了《國際民用航空公約》（即芝加哥公約），並破壞了民用航空安全且有序的原則。
他表示，我們必須確保國際航路保持開放且可預測。這不僅僅關乎航空領域，更關乎對自由世界價值的維護。
對於泰勒的力挺，國安會秘書長吳釗燮留言致謝，吳釗燮表示，「非常感謝您為台灣發聲，這不僅關乎航空安全，也關乎自由，包括擺脫威權強制的自由。」
駐特拉維夫台北經濟文化辦事處也留言對泰勒暖舉表示感謝，稱「謝謝你，Ohad！非常感謝您及時支持與台灣站在一起！」
I stand in solidarity with our friends in Taiwan and fully support their right to engage with the international community.— אוהד טל - Ohad Tal （@MKOhadTal） April 24, 2026
Restricting overflight rights for political leverage directly contravenes the Chicago Convention and undermines the principles of safe and orderly civil… pic.twitter.com/d0imsRow8w
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