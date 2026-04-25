有沒有缺孫子？繼承3000萬遺產秒成富婆 阿嬤1刷存摺急喊「該怎麼花」

1名日本阿嬤繼承一大筆遺產，看到存摺數字後心生焦慮，不知怎麼管理這筆資產。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕繼承遺產除了可以提供經濟支持，也意味著要承擔管理和投資的責任。1名69歲的日本阿嬤在老公過世後，繼承1.5億日圓（約台幣3000萬）的遺產，看到存摺一長串數字開始心裡發慌，因為這輩子從來沒管理過這麼多錢，阿嬤坦言，「當時擔心的是不知道怎麼花這筆錢，而不是以後如何生活。」銀行不斷疲勞轟炸推銷理財商品，讓阿嬤好崩潰。

日媒《The Gold Online》指出，69歲的美子女士（化名）在相伴多年的丈夫過世後，人生迎來了巨大的轉變。她的丈夫生前是一名勤奮的上班族，身後留下約1億5000萬日圓的遺產。

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當這筆巨款在匯入銀行帳戶時，美子看到存摺數字，帶給她的不是安穩，而是前所未有的焦慮。美子說，「看著存摺那串數字，一點現實感都沒有。這輩子，我從來沒管理過這麼大一筆錢。」

美子過去一直擔任全職家庭主婦，雖然負責日常開銷，但整體的資產規劃與投資，一向由丈夫包辦。她直言比起擔憂未來怎麼生活，當時更焦慮的是：「我到底該怎麼處理這筆錢？」

更讓阿嬤崩潰的事，當葬禮與各種繁瑣手續告一段落，安靜的生活並未回歸，電話反而開始頻繁響起。首先找上門的是銀行理專。理專 A說：這麼大筆錢放在存款帳戶太可惜了，如果不趁早考慮資產配置，通膨會讓您的錢縮水喔。」

接著，不同的證券公司也接踵而至。理專 B說：「我們專門為繼承資產的客戶提供服務，透過分散投資，您可以一邊規避風險，一邊穩健增長財富。」短短幾天內，美子不得不與多位金融從業人員面談。投資信託、外幣商品、儲蓄型保險……各種方案接二連三地擺在她面前。

美子說，每聽完一個人的說明，都覺得很有道理。但換了一個人，說法又不一樣了，我真的搞不清楚什麼才是正確的。」儘管如此，她急於「做出決定」的心情卻愈發強烈。心中也生起「我該相信誰」的疑問，一種被逼到絕境的不安感油然而生。

最終，美子決定暫時結束所有討論，並決定拒絕新的提議，開始了解一般金融產品的運作機制和注意事項，也考慮諮詢一位值得信賴的第三方專家。美子稱，當他們告訴我不必立即開始採取行動時，真的鬆了一口氣。

目前，美子將大部分資產存起來，並仔細考慮如何處理另一部分資產。專家建議，擁有資產和妥善管理資產是兩回事，當面臨快速決策的壓力時，不妨停下來謹慎思考再做定奪。

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