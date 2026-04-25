台積電入列！走過不要再錯過 外媒曝5家AI股潛力巨大

台積電已成為人工智慧蓬勃發展的最強推動者之一。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）已成為當今市場的主導力量，這並不令人意外，儘管一些投資者擔心人工智慧領域的支出可能已接近高峰。過去幾年股市強勁上漲，引發這些擔憂是可以理解的，但潛在的機會依然巨大，投資人不要錯失機會了。

預計到2026年，幾家最大客戶的AI基礎設施支出將達到約7000億美元，同時多家大型科技公司也持續報告兩位數甚至更高的強勁營收成長。外媒The Motley Fool報導，可以考慮投資的五家人工智慧硬體、雲端服務和軟體的公司。

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1. 輝達

2026財年（截至1月25日）營收年增約65%，達2159億美元，主要得益於超大規模資料中心營運商對資料中心的大力投資。執行長黃仁勳認為，到2027年，資料中心人工智慧市場規模將超過1兆美元，高於先前約5000億美元的預期。這一上調反映市場對其Blackwell和Rubin系統需求的加速成長。

輝達對創新和不斷增長的全球需求的持續投入，也為其發展提供持續的支撐。此外，公司斥資200億美元收購Groq，透過引入專業技術和工程人才，進一步鞏固了其在推理工作負載領域的地位。

2. 台積電

台積電已成為人工智慧蓬勃發展的最強推動者之一。在2026年第一季（截至3月31日），其營收年增約39%，達359億美元。毛利率較上季成長3.9個百分點，達到66.2%，凸顯了該公司強大的定價能力。

人工智慧需求目前是主要的成長引擎。高效能運算佔第一季總營收的61%，而7奈米以下先進製程貢獻74%的晶圓銷售額。管理層預計2026年營收將年增30% 以上。由於對先進製程的需求仍超過供應，該公司預計將繼續成為持續人工智慧基礎設施建設的主要受益者。

3. 博通

受益於客製化晶片需求的成長，大型科技公司正致力於優化性能和降低成本。該公司預計，2026財年第二季營收將年增47%至約220億美元，調整後息稅折舊攤提前利潤（EBITDA）預計將佔總營收的68%左右。

受人工智慧需求激增的推動，半導體銷售額預計將年增76%，達到148億美元。人工智慧半導體收入預計將年增140%，達到107億美元。博通預計，到2027年，其人工智慧相關晶片收入將超過1000億美元，這得益於多年期合約和安全的供應鏈保障。

憑藉強勁的利潤和在客製化晶片和網路領域的緊密合作關係，博通在建構下一代人​​工智慧系統中發揮關鍵作用。

4. 微軟

微軟正悄悄成為人工智慧蓬勃發展領域最重要的參與者之一，其雲端平台和長期合約推動其穩步成長。分析師預計，該公司2026財年第三季營收將年增約16.2%至814億美元，每股盈餘將年增17.7%至4.07美元。

微軟第二季末的商業剩餘履約義務為6250億美元，較去年同期成長110%。因此，該公司擁有令人矚目的營收前景，這得益於其多年期人工智慧合約的支持。憑藉著在雲端運算、人工智慧平台和企業軟體領域的強大影響力，微軟正成為各行業人工智慧應用的長期推動者。

5. Palantir Technologies

Palantir已成為將人工智慧應用於國防情報和現實世界商業運作的關鍵。

美國五角大廈近期決定採用Palantir公司的Maven人工智慧平台，確保該公司從美國軍方預算中獲得長期穩定的資金支持。此前，陸軍已將與Palantir公司的多項交易整合為一項為期10年、價值約100億美元的單一協議。這些合約凸顯了該公司政府收入的穩定性和可預測性。

Palantir的人工智慧平台 （AIP） 也正協助其在商業市場取得進展。該平台透過將人工智慧模型與企業數據和營運工作流程直接連接，幫助企業獲取洞察。這正在推動航空航太、醫療保健和能源等產業的廣泛應用。

儘管Palantir的估值過高，市盈率接近79倍，但由於其在全球數據驅動決策中扮演越來越重要的角色，因此仍然是一個有吸引力的選擇。

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