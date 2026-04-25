擋賴總統出訪GG了？ 美議員開嗆「這個島」不能還給模里西斯

美聯合軍事基地-狄耶戈加西亞（Diego Garcia）位於查哥斯群島。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕賴清德總統原定出訪友邦史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲三國受中國施壓突然取消專機飛航許可，導致行程暫緩。美國議員建議制裁模里西斯等非洲3國。還有美議員直言，模里西斯配合中國打壓台灣令人震驚，凸顯英國絕不能將英美聯合軍事基地-狄耶戈加西亞（Diego Garcia）所在地查哥斯群島（Chagos Islands），交還給模里西斯，英國不能將美國的安全置於險境。

查哥斯群島位置圖。（本報製圖）

川普及居民全反對 英擱置歸還查哥斯群島

法新社曾報導，位於英國前殖民地模里西斯東北方約2000公里處的查哥斯群島，根據英國與模里西斯去年5月的協議，英國將查哥斯歸還模里西斯後，再付費租用狄耶戈加西亞，租期100年。

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對此，川普今年1月抨擊該協議，並在Truth Social發文稱，英國現正打算無緣無故把狄耶戈加西亞島送出去，這項徹底軟弱的舉動已受到中國和俄羅斯注意。川普稱該協議是「我們偉大盟友的恥辱」。

英國首相辦公室發言人隨後回應，英國一貫的立場是在美國支持下才會繼續推動這項協議，並強調，狄耶戈加西亞對英美是關鍵的戰略軍事資產。無論現在或未來，確保其長期運作安全都會是我方優先考量，英國會與美國及模里西斯保持溝通。

查哥斯群島的民眾抗議將該島還給模里西斯。（歐新社）

許多查哥斯群島居民也認為，這項協議是一種背叛，他們希望英國保留對這些島嶼的主權，以便有朝一日能返回家園。

查哥斯群島議題近日又因模里西斯等非洲三國受中國施壓，突然取消賴清德總統專機飛航許可，引發矚目。

美國聯邦參議院外委會「亞太」小組主席芮基茲（Pete Ricketts）在社群平台X上發文稱，賴清德總統在北京強迫各國撤銷飛航許可後，被迫暫停前往史瓦帝尼，原因就是模里西斯及其他國家配合共產中國的要求。

芮基茲強調，這起令人震驚的事件進一步證明了他們極易受到中共壓力的影響，凸顯英國絕不能將英美聯合軍事基地-狄耶戈加西亞在地查哥斯群島，交還給模里西斯，英國不能將美國的安全置於險境。

馬爾地夫反對模里西斯擁有查哥斯群島主權。圖為馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）。（路透）

查哥斯主權爆爭議 馬爾地夫被斷交

除了英國已擱置將查哥斯群島歸還給模里西斯的計劃外，模里西斯也因查哥斯群島的主權問題與馬爾地夫發生衝突，馬爾地夫不承認模里西斯對查哥斯群島的主權，導致模里西斯不滿，宣布與馬爾地夫斷交。

根據BBC報導，馬爾地夫反對模里西斯對查哥斯群島的控制，並聲稱其對該群島擁有可追溯至幾個世紀前的歷史主權。馬爾地夫分別於 2024 年 11 月和 2026 年 1 月致函英國政府，正式反對其與模里西斯達成的協議（目前協議因川普反對已擱置）。

馬爾地夫政府堅稱，由於歷史和地理上的接近，馬爾地夫對查哥斯群島擁有優先於任何其他國家的主權權利。馬爾地夫強調，將尋求一切可行的途徑向國際法院正式提交申請，並將繼續評估一切合法手段以維護國家利益。

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