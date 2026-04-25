輝達市值5兆美元領先第2名1兆 「輕鬆賺錢」不再？

輝達市值重奪5兆美元（台幣31.5兆元）市值桂冠，圖為輝達執行長黃仁勳。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達市值週五（24日）重奪5兆美元（台幣31.5兆元）市值桂冠，輝達目前的市值比第二大公司Alphabet高出1兆美元。輝達股票是否可以持續買進或賣出引發市場關切，不過，外媒報導，輝達的「輕鬆賺錢」時期已經過去。輝達4月業績落後於同行，顯示先前推動發展的繁榮勢頭已蔓延至整個產業，包括記憶體晶片和CPU製造商。該公司市值已達5兆美元，股價要再翻倍恐怕很難。

輝達股價創下歷史新高。目前股價為每股208美元，上漲4.2%，公司市值增加2000多億美元（台幣6.2兆元），公司市值一度高達5.12兆美元。距離其在2025年10月29日創下的212.19美元的盤中歷史最高價僅一步之遙。

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4月份的反彈令人矚目。過去一個月，在半導體股票整體上漲的帶動下，輝達股價上漲了20%。目前輝達股價只比史上最高點低2%，市場關切現在該買進、賣出還是持有？

The Motley Fool報導，人工智慧泡沫的擔憂曾令人工智慧股票承壓，但隨著OpenAI和Anthropic等人工智慧新創公司的估值飆升，以及輝達的主要客戶SpaceX的目標估值達到2兆美元，這些擔憂似乎已經消失。

今年，四大超大規模資料中心營運商預計將在資本支出方面投入約7000億美元，其中大部分將用於晶片。最近幾週，該行業晶片短缺的跡像日益明顯。

輝達在資料中心GPU市場的統治地位依然穩固，其營收成長率在近幾季甚至有所加快，第4季更是高達73%，公司持續維持極高的利潤率。目前公司業務沒有任何疲軟跡象，產業供需格局也持續對輝達等晶片製造商有利。

不過，看空輝達主要仍有兩個論點。首先，人工智慧的繁榮終將消退。人工智慧是否存在泡沫尚不明朗，但輝達的股價歷來具有週期性，晶片需求整體上也是如此。人工智慧晶片的需求最終幾乎肯定會放緩，但問題是，輝達在需求放緩之前能發展到多大規模？只要需求超過供應，需求放緩對該公司來說就不會是個問題。

輝達面臨的另一個潛在威脅是，隨著其他晶片，包括亞馬遜和Alphabet等科技巨頭的晶片，或超微等直接競爭對手的晶片迎頭趕上，其在GPU、加速器和相關組件方面的競爭優勢將逐漸被削弱。因此，輝達的「輕鬆賺錢」時期已經過去。

總體而言，即使輝達股價接近歷史高位，仍是值得買的股票。該股目前估值偏低，本益比略高於40倍，考慮到其最近一個季度營收成長了73%，這個價格非常划算。

同時，空頭所說的輝達將面臨的挑戰並沒有出現，其新的 Rubin平台預計將在2026年下半年上市，該平台的價格將比Blackwell平台高得多，這將推動新一輪成長。

輝達執行長黃仁勳近期預測，公司未來兩年營收將達到1兆美元，這項預測遠超華爾街的預期。

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