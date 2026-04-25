理解公民科技5》數發部啟動3大策略 強化應用於災防應變

數發部逐步建立公私協力機制，讓公民科技團隊能融入現有防救體系，並建立雙向資訊共享管道。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕面對極端氣候加劇與複合式災害風險升高，有時單靠既有的災防體系已難以全面應對，政府正加速導入公民科技於災防應變，結合民間的創新能量與協作優勢，打造更具韌性與彈性的整體防災網絡。

數發部指出，未來推動公民科技將聚焦三大策略方向，讓過去以社群為主的自發力量，逐步融入制度，成為防災體系中的關鍵支撐之一。

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1：建立公私協力機制

透過制度設計，讓公民科技團隊能正式進入災防公部門機制，逐步融入現有防救體系，並建立雙向資訊共享管道，使政府需求能被快速轉化為技術任務，民間解方也能即時回饋到決策端，縮短反應時間。

2：建置災防應變人才網絡

未來將整合具備不同專業背景的技術人才與實務經驗者，建立跨領域專家資源池，強化緊急應變時的人力調度與協作能力，同時促進公私部門之間的長期交流與連結。

3：強化數位基礎建設

包括建立軟體元件庫，從實際案例中萃取可重複使用的標準化模組，並制定易於協作的共同開發規範與介面標準，提升系統整合與擴展彈性；同時推動知識與經驗傳承機制，整理現有資源的操作教學與使用指引，分享歷次執行經驗的案例分析，讓過往實戰成果得以累積與延續。

在推動時程上，相關措施也已分階段展開：5月5日將舉辦「防災積木元件徵集創新賽」說明會，115年7月釋出第一波數位元件，10月公布公私協力機制，12月推出第二波元件與工具包並同步啟動人才庫徵選，預計於116年6月完成元件與公私協力機制的驗證活動。

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