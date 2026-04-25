理解公民科技4》3大瓶頸卡關 制度挑戰一次看

數發部觀察到在公民協作的實務運作中，仍存在核心問題，限制了公民力量在救災與公共議題中的發揮。（下載自數發部網站）

〔記者邱巧貞／台北報導〕從災害應變到公共服務優化，公民科技多次展現「快、準、靈活」的優勢，甚至在關鍵時刻補位政府角色，然而，這股力量雖具爆發力，卻難以長期穩定擴散，背後的結構性問題也逐漸浮現。

公民科技之所以能在重大事件中發揮影響力，關鍵在於「跨域協作」與「快速動員能力」，但也正因其高度分散與自發性，使其面臨多重挑戰。

請繼續往下閱讀...

數位發展部數位國際司司長莊盈志回顧，過去推動公民科技的歷程中，曾與許多年輕夥伴及民間社群密切合作，隨著時間推進，這些人有的出國深造，有的轉往不同領域發展，看似分散，卻也讓公民科技的經驗持續向外擴散。

他指出，這些人才將在台灣累積的實務經驗、對在地社群的理解，以及對公共問題的敏感度帶往不同場域，反而成為更珍貴的資產。「他們更了解台灣的社會脈絡，也更清楚問題與限制在哪裡，這些都是非常重要的養分。」然而，這也帶出一個關鍵問題，當人才分散各地，如何在關鍵時刻重新串聯？對此，數發部持續思考建立一套機制，讓這些具備經驗與意願的人，在政府或社會有需求時，能快速被集結起來。

莊盈志強調，這樣的機制並非要「綁住人」，也不是要求長期投入，而是提供一個彈性參與的管道，讓公民科技的能量可以在需要時被有效調度。「當政府有需求，或民間想推動某件事情時，可以迅速找到人、組成團隊，而不是從零開始。」

他也坦言，這樣的整合過程勢必面臨資源有限與制度限制，但目標正是在兩者之間找到平衡，透過串接既有資源，促成更有效率的「協作模式」。

而這也正是數位發展與公民參與的核心精神：不是依靠單一角色完成所有任務，而是透過連結不同專長的人，讓每個人都能在適當的位置發揮影響力。若這樣的機制逐步成形，未來當社會面臨挑戰時，將不再需要臨時動員，而是能即時整合既有能量，形成一套可快速啟動的協作網絡，強化整體應變能力。

數發部也觀察到在公民協作的實務運作中，仍存在三大核心痛點，限制了公民力量在救災與公共議題中的發揮。首先是公私機制對接不足，公部門與公民社群多半各自運作，缺乏穩定且即時的資訊交換機制，導致需求與解方之間難以有效銜接。

其次是人才匯集不易。具備科技能力與公共意識的公民分散各地，缺乏一套有效的平台與制度，將這些分散的能量整合與動員。

第三則是資訊與成果累積困難。多數專案採取獨立運作模式，彼此之間缺乏整合機制，使得經驗與成果需要較長時間才能對齊與累積，影響整體發展效率。

面對上述挑戰，數發部近年已著手推動相關機制，其核心目標在於，一方面為公民社群提供更充足的資源與支持，另一方面也讓公務體系能與社群建立更順暢的對話與協作關係，使公民社群在補位政府施政時更加精準，而非形成彼此競合甚至衝突的局面。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法