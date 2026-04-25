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理解公民科技3》托育、減碳、跑步都用上！悄悄改變你的生活

2026/04/25 13:43

過去被視為「民間自發」的公民科技，逐漸滲透至日常生活，從托育、醫療到運動與減碳，成為公共服務轉型的重要推力。（記者翁聿煌攝）過去被視為「民間自發」的公民科技，逐漸滲透至日常生活，從托育、醫療到運動與減碳，成為公共服務轉型的重要推力。（記者翁聿煌攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕過去被視為「民間自發」的公民科技，如今正逐步走入制度，不僅納入政府施政體系，也滲透至日常生活，從托育、醫療到運動與減碳，成為公共服務轉型的重要推力。

公民科技強調跨域合作與快速應變，長期以來在災防與公共議題中扮演關鍵角色。然而，如何讓這股分散的民間力量穩定發揮，並進一步成為治理的一部分，已成為政策發展的關鍵課題。近年來，數位發展部（數發部）積極扮演橋接者角色，透過媒合科技社群與公部門，將「社會需求」轉化為「技術任務」，推動公私協力落地，相關成果也已逐步體現在各項民生服務中。

例如，在托育領域，公托申請流程經重新設計後，大幅簡化家長準備文件與報名程序；在公共衛生方面，登革熱防治導入數位工具後，不僅減少紙本作業，更提升約20%的行政效率；而在醫療端，兒童早療預約系統則整合醫療院所與政府資訊，改善資料流通與整體透明度。

除了制度內的優化，公民科技也進一步走入生活場景。像是以使用者需求為核心打造的「跑者驛站」運動地圖，整合跑步友善設施與跑團資訊，協助民眾建立運動連結；低碳餐飲碳排計算工具則結合地方活動，推廣永續飲食觀念，讓科技參與環境議題。

這些案例顯示，公民科技已從早期的災防應變工具，逐步轉型為提升行政效率與生活品質的重要力量。

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