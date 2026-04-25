理解公民科技1》一群人用技術改變社會 「新治理模式」崛起

在數位技術快速發展的時代，「公民科技」正逐漸成為公共治理中的關鍵力量。（下載自數發部Threads）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在數位技術快速發展的時代，「公民科技」（Civic Tech）正逐漸成為公共治理中的關鍵力量。它不再侷限於企業或政府體系，而是由開發者、設計師及各行各業的公民自發參與，透過技術回應社會需求、解決公共問題。這種由下而上的協作模式，強調開放、靈活與跨域合作，不僅能在關鍵時刻迅速動員，也讓公共服務更貼近真實需求，逐步改變政府與社會之間的互動關係。

所謂「公民科技」，並非單一工具或制度，而是一種以公民參與為核心的協作機制。在公益精神驅動下，不同專業背景的人共同投入公共議題，透過技術提出解方。在台灣，無論是災防應變、資訊透明，或民生服務優化，都能看到這股力量的實際參與與影響。

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相較於傳統由政府主導的治理模式，公民科技沒有固定形式，也沒有明確邊界。它強調跨領域合作與開放協作，使不同背景的人能快速串聯，依據實際需求發展工具與服務。這種高度靈活性，使其能在問題發生當下即時補位，彌補既有體制的不足。

更重要的是，公民科技始終以「使用者需求」為出發點，透過民間參與，不僅讓服務更貼近真實情境，也進一步提升政策透明度，強化政府與社會之間的信任關係。

隨著數位工具的普及與協作文化逐漸成熟，公民科技正從零散的自發行動，走向具規模與影響力的社會實踐，並逐步成為連結公民與公共治理的重要橋梁。

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