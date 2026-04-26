繼承者困擾3》去年未繼承土地逾千萬坪 單坪均價不到1萬元

去年全國未繼承登記土地面積超過1千萬坪，實際上單坪價值卻連1萬元都不到。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年全國未繼承登記土地面積超過1千萬坪、總價值992億元，看似嚇人，實際上單坪價值卻連1萬元都不到。

根據內政部統計，2025年全國公告逾期未辦理繼承登記土地超過7.2萬筆、建物則近5千戶，其中未繼承登記土地面積約3400公頃、相當於1028.5萬坪，而根據2025年公告土地現值估算、未繼承登記土地總價值約992億元，換算每坪土地價值則不到1萬元、僅9645元。房產業者指出，光從單坪價值判斷，未繼承土地不是偏遠地區的山坡地，就是不具開發價值的土地。

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高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，未辦理繼承主要有分配、效益、作業等三大難題。其中分配因素涉及繼承人分散、繼承人對分配有異議、習俗與觀念因素，效益則因債務大於資產、經濟價值過低、辦理繼承成本不合效益，最後的作業因素是由於部分繼承人長居國外或失聯、權狀遺失或資訊不明、身分認定困難、無力一次繳清遺產稅或欠稅。雖然從繼承總金額、人數來看，是一個充滿財富分配、商機市場，但實際卻是一個隱藏成本極高的社會課題。

未繼承登記房產 隱藏高社會成本

馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，當台灣社會結構持續走向高齡化，再加上不婚不生族群人數持續增加，未來將有大量房產無人繼承。其次，因高度都市化的影響，偏遠地區房產難轉手又須每年繳稅，恐遭到棄置，而這類房產即便列管多年後收歸國有，未來也很難利用開發。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，許多沒有人繼承的遺產，包括地處偏遠、產權分散或者繼承人之間擺不平，也有不知道有遺產繼承的狀況，不過又以可能繼承了一些山坡保護區，經濟效益低落的狀況最常見。

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