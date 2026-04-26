繼承者困擾2》繼承分割法拍屋 平均每日都有1件發生

2025年變價拍賣以及分割共有物的法拍數量有393件，為過去5年最多，相當於每天都會發生1件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據法拍業者彙整2021至2025年法拍原因為變價拍賣以及分割共有物的法拍數量，除2021年不到300件外，其他年度全數為330件以上，2025年則有393件，為過去5年最多，相當於每天都會發生1件。

寬頻房訊解釋，拍賣原因出現變價拍賣、分割共有物的法拍屋，通常是所有權持分者眾，簡單來說就是產權複雜，持分者無法有房產的絕對話語權，但仍要負擔相關稅賦，只好透過法拍程序變現，再依照持分比率分錢，而透過拍賣程序，才能讓產權回歸單純。

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尤其某一方繼承子女想要留下房產，卻與其它持分繼承者對於價格認知出現歧異時，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，此時向法院申請變價拍賣是較好的選項，雖然法拍價可能低於市價，但至少比各自出售被惡意壓價來得好，同時又有保障能順利取得拍賣價金，想要留下房產者則可自行出手競拍。

持分遺產透過法拍讓產權變單純

房產業者指出，2025年受到房貸緊縮以及政策壓抑房市，當年度全國買賣移轉棟數占整體移轉棟數比重首次滑落6成，反觀繼承移轉棟數則拉高至超過17%，不過，由數據來看，繼承移轉棟數的比率的確有持續往上升的趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若長輩身前沒有預先將身後的財產分配妥當，讓子女直接去面對遺產分配時，有時候就會出現人性不信任、談錢傷感情的現象，尤其長輩身後只留下一戶房產，子女卻有多個，怎麼分配可能都會有人覺得不公平，若依照一般房產銷售、委託房仲業者出售，子女間對買賣價格認定恐也會出現認知落差，因此，經由法院拍賣的市場認定價格，看起來相對比較公平。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，變價拍賣的案件穩定增加，主要是因為產權逐漸細分，繼承者對於使用、收益、處分、負擔的意見不一致，而尋求透過法拍市場定價的功能消弭彼此價值認知的衝突，其次則是降低債務、稅負、抵押權、費用的責任分擔的處理、溝通成本，最後則是把用法院的執行費用取代經紀代理的交易成本。

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