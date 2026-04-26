繼承者困擾1》戰後嬰兒潮成「繼承者們」 分產眾多反成噩夢

台北市內湖區金湖路上1宗法拍底價高達5.3億元的1樓店面與地下1、2樓空間的分割共有物拍賣案，繼承者最多達711位。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕等房繼承想要躍升為有房一族，若分產子女眾多，很大機率淪為白日夢，甚至成為處分噩夢。

根據司法院法拍屋公告，台北市內湖區金湖路上1宗法拍底價高達5.3億元的1樓店面與地下1、2樓空間的分割共有物拍賣案，依照背後產權持分不同，繼承者最多達711位，持分繼承者頂多分回可供站著的面積，且現況為空置商場，法拍業者認為，這類商場繼承法拍案，由於持分者眾多，加上現況閒置，預期流標機率很高。

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而法拍業者認為，變價拍賣、分割共有物的法拍則有相當比率是房產繼承搞不定的最後選項，根據寬頻房訊整理，3月高雄市茄萣區港埔路上、屋齡將近一甲子的兩層透天厝遭到法拍，建物面積約49.82坪，持分者達十數人，且持分者中則有遺產管理人，其中一位持分者更僅有1/500的持分面積、僅約0.09坪，相當於近5台iPad Pro 13吋的大小。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，以金湖路的地下商場為例，因地下商場面積規模大，具營運、付租能力的租客有限，若產權為多人共有，使用、收益的意見分散，缺乏整合，則流於空置的比例更高。以目前來看，有能力、意願租用大面積地下商場潛在業者仍以目的型消費的超市、健身房為主流，是一個無庸置疑的租客市場，也更容易發生房東端調整招商，乃至於活化作業的協調壓力，確實值得在社區規劃、交付的前期就做好相關配套的諮詢，避免造成社區管理、維護的漏洞。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以國人平均餘命超過80歲推估，目前繼承者的主要年紀可能會落在60歲上下，也就是已進入花甲階段，而且早年沒有生育計畫，有時候小孩一生就是5至6個，當繼承發生時，伯伯叔叔阿姨人數眾多，往往只能賣掉才能平均分配。

繼承者多半已進入花甲

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，近幾年繼承、贈與移轉棟數不斷走高，但因共有人數多、意見不一等因素，房產往往走向變價拍賣或出售套現，繼承者們拿錢走人。對購屋族而言，可以調閱謄本來檢視該房產是否為繼承、贈與而來，這類房產的持有人比較不堅持價格，有較大的議價空間，反而是購屋族撿便宜的良機。

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