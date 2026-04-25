台灣名次曝光！全球油價排行榜出爐 各國差距好驚人

台灣在全球最便宜油價國家中排名第39。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球平均汽油價格為每加侖5.58美元，但各國之間的油價差異相當顯著。根據截至2026年4月、涵蓋170個國家的汽油價格統計排名，在全球最便宜汽油國家排行中，台灣位居第39名。

《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，在利比亞和伊朗等石油豐富的國家，油價享有巨額補貼，在某些情況下甚至比瓶裝水還便宜，但像香港這樣人口密集、依賴進口的地區卻面臨全球最高的油價。

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利比亞的汽油價格最便宜，每加侖僅約0.09美元，其次是伊朗和委內瑞拉，價格均低於0.15 美元。在這些國家，政府通常會對燃料進行補貼，以維持政治穩定並支持國內消費，在利比亞，汽油甚至比瓶裝水還便宜。

不過在美國，2026年汽油價格預計將接近全球平均水平，約為每加侖4.45美元。這種相對溫和的價格，反映出美國國內石油產量與燃油稅（相比歐洲而言）之間的平衡。儘管美國是世界最大的石油生產國之一，但油價仍會隨著全球原油市場和煉油能力的變化而波動。

相較之下，汽油價格最高的地區是高收入、依賴進口的地區。香港的汽油價格位居全球之首，每加侖15.65美元，其次是荷蘭和丹麥等歐洲國家，以及馬拉威和以色列等國。

根據《視覺資本》公布排行，全球最便宜汽油國家（以每加侖/美元）計算，前5名國家為利比亞（0.09美元）、伊朗（0.11美元）、委內瑞拉（0.13美元）、安哥拉（1.24美元）、 科威特（1.28美元）。

台灣部分，在全球最便宜油價國家中排名第39，每加侖約4.02美元，不過台灣油價通常以「公升」計算而非「加侖」，而1加侖通常指美制液體加侖，約等於3.785公升。

根據台灣中油官網公告，雖近期因應中東情勢變化，且衡酌亞鄰國家油價補貼亦高之情形，為照顧國內民生與平穩物價，4月20日至4月26日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收3.6元及5.4元。

4月20零時起至26日晚上12時止，汽、柴油價格分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

另外，《視覺資本》也列出全球最貴汽油國家（每加侖/美元）排行，香港以每加侖15.65美元排名第1，2至5名分別為馬拉威（14.56美元）、荷蘭（10.26美元）、丹麥（10.20美元）、以色列（10.00美元）。

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