量子界的萬用翻譯機！思科新品跨系統互連、室溫傳輸成亮點

思科高級副總裁兼新興技術與培育業務Outshift總經理Vijoy Pandey展示通用量子交換器。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著量子運算逐步邁向實用化，思科（Cisco）宣布推出「通用量子交換器」（Cisco Universal Quantum Switch），專為在系統間傳送並保持量子資訊完整性而設計，並首度打造可在室溫環境下運作、透過既有電信光纖傳輸量子資訊的研究原型，為量子網路發展跨出重要一步。

此次發布的「通用量子交換器」，核心目標在於解決量子網路最根本的挑戰之一：不同量子電腦之間的「語言不通」，由於各家量子電腦編碼資訊的方式各有不同，而在此之前，尚未有任何交換器能在不破壞量子資訊的前提下，接收並轉換所有主要編碼模式。

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思科通用量子交換器正為應對此挑戰而設，透過自家專利的轉換引擎，讓交換器能在不破壞量子資訊的前提下，於輸入與輸出端進行編碼與糾纏模式轉換，實現跨系統傳輸。

在概念驗證實驗中，該交換器已展現穩定性能。研究顯示，量子態保真度與糾纏度的損耗低於4%，維持量子運算所需的相干性；同時具備亞奈秒級（sub nano-second）電光交換能力，最快可在1奈秒（nanosecond）內重建連線，且功耗低於1毫瓦（milliwatt），兼顧速度與能源效率。完整研究成果預計將於後續發表於ArXiv論文平台。

思科高級副總裁暨新興技術部門Outshift總經理Vijoy Pandey表示，此項成果是量子計畫的重要里程碑，也再次驗證量子網路的潛力。他指出，真正可擴展的量子應用，關鍵不在單一設備，而在於「連接」，未來量子系統將透過網路形成規模化運算能力。

事實上，目前量子電腦仍受限於規模，多數系統僅能運行數百個量子位元（qubits），但在醫療、金融與航太等領域，實際應用往往需要數百萬量子位元的運算能力。思科認為，透過網路將多個量子系統串聯，將是彌補此落差的可行路徑，類似傳統網際網路透過交換器連接全球裝置的發展模式。

值得注意的是，現有交換器技術僅限於單一編碼類型，思科通用量子交換器標榜支援所有主流編碼模式，並內建思科專利的轉換能力，其支援目前主流的4大量子編碼模式，包括：1.偏振（Polarization）指光波的振動方向、2.時間區段（Time-Bin）指光脈衝的時間、3.頻率區段（Frequency-Bin）指光的顏色或頻率、4.路徑（Path）指物理或空間傳播路徑。其中，偏振編碼已完成實驗驗證，其設計已內置針對時間區段及頻率區段的支援，這將成為思科持續驗證進程的下一個重要階段。

整體而言，思科通用量子交換器提供一項全新且獨特的解決方案，不僅支援所有主流量子編碼模式，並具備思科專利的轉換能力，突破傳統交換器僅限單一編碼的限制；同時可在室溫下運作，無需依賴複雜且昂貴的低溫冷卻系統，大幅降低部署成本與難度。

該交換器亦能兼容現有基礎設施，在標準電信頻率下透過既有光纖傳輸，無須額外專用設備；更進一步打破供應商生態限制，使不同製造商的量子設備得以互通，保護既有投資並優化整體量子環境。此外，此交換器為專為全端設計，為思科持續演進的端到端分散式量子網路架構的重要一環，整合硬體、軟體與應用層設計。

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