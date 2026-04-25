包包不再塞爆！MUJI「羽量級日傘」日本賣爆、170g輕巧又抗曬

MUJI具遮熱性折疊陽傘主打「遮熱」與「極致輕量」，日網友大讚「放在包包裡幾乎忘了它的存在」。（下載自日本muji官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著氣溫逐漸升高、梅雨鋒面來襲，隨身帶把雨傘幾乎成為日常必備；但對於同時提電腦又背包的上班族來說，一把傘不僅佔據空間，也難免增加負擔。

日本無印良品（MUJI）在今年3月甫推出「具遮熱性折疊陽傘（遮熱性のある 折りたたみ日傘）」，剛上市便在日本社群與官網刷出一波好評。這款主打「遮熱」與「極致輕量」的新品，以簡約中性的設計橫掃市場，成為今年男女通勤族公認的隨身防護首選。

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這款陽傘之所以能在日本引發熱議，關鍵在於其聚酯纖維布料上施加了特殊的遮熱塗層。數據顯示具備UV截止率 90%以上與UPF 50+的國際高標準抗UV指標，讓它在烈日下宛如「移動式遮蔭」，許多搶先入手的日本網友實測回饋：「在 3、4 月陽光漸強的午後，傘下的陰涼感非常明顯，比起一般沒有塗層的傘，頭頂的灼熱感少了很多。」

除了防護力，這款傘更解決了攜帶負擔的問題，傘骨選用輕量且具備彈性的玻璃纖維材質，整體重量約170g ，輕盈程度讓通勤族驚嘆「放在包包裡幾乎忘了它的存在」。MUJI 同時展現了日式細節控的魅力，新款設計採用「雙面黏貼束帶」，不論從哪個方向捲傘都能輕鬆黏貼，讓進出電車時的收傘動作更加優雅俐落。

目前這款傘在日本定價為 1,990 日圓（含稅），而色系中又以「象牙白」與「淺藍」最受推崇，網友認為淺色系外層不僅反射陽光效果好，視覺上也比深色更顯清爽，此款產品目前預計5月於台灣推出。

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