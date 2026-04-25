兩大科技巨頭合作再深化！Meta全面導入AWS晶片搶攻AI時代

Meta將大規模部署AWS Graviton處理器支援新一代AI系統建設。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在人工智慧基礎設施競賽持續升溫之際，Meta 與亞馬遜（AWS）簽署協議，將大規模導入亞馬遜自研的Graviton處理器，為新一代「Agentic AI」系統提供核心算力支撐，象徵雙方長期夥伴關係邁入新階段。

根據協議，Meta將以「數千萬個核心為」起點，大規模部署Graviton處理器，並可依AI發展需求持續擴展，躋身全球最大的Graviton用戶之一，此舉不僅是企業合作的升級，也反映AI基礎設施的結構性轉變。

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儘管GPU仍主要用於大型模型訓練，但隨著Agentic AI應用日益普及，CPU密集型工作負載，包括即時推理、程式碼生成、搜尋及多步驟任務協調的需求亦大幅上升。Graviton晶片正是針對這類工作負載設計，能支援Meta處理數十億次互動，同時協調複雜的多步驟AI流程，提供高效且可擴展的運算能力。

最新一代Graviton5晶片具備192核心，快取容量較前代提升五倍，核心間通訊延遲最高降低33%，顯著提升資料處理速度與頻寬表現。這些特性對於需要持續推理與分散協作的Agentic AI系統至關重要。

此外，Graviton5以AWS Nitro System為基礎，透過專屬硬體與軟體整合，提供高效能、高安全性與高可用性的運算環境，其支援裸機執行個體，讓用戶可直接存取硬體，同時提供一致的Elastic Network Adapter（ENA）和Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）裝置，使Meta能夠在不影響效能的情況下運行自身的虛擬機器。

在網路效能方面，透過Elastic Fabric Adapter（EFA），系統能實現低延遲、高頻寬的節點間通訊，使大規模AI任務得以跨多處理器高效協同運作。

此次合作建立在Meta與AWS多年合作基礎之上，Meta早已大規模採用AWS雲端服務，並運用Amazon Bedrock支援其AI開發。

AWS副總裁暨傑出工程師Nafea Bshara指出，此次合作不僅是晶片部署，更是整體AI基礎設施的整合，包括資料處理與推理服務，讓AI系統能理解、預測並服務全球數十億用戶。Meta基礎設施主管Santosh Janardhan則強調，多元化運算資源是推動AI願景的關鍵，而Graviton的導入，將使Meta能以更高效率執行大規模CPU密集型AI工作負載。

Graviton5採用3奈米製程，能在提升效能的同時降低能耗，整體效能較前代提升最高25%，由於AWS從晶片設計到伺服器架構皆自主掌控，得以實現高度優化的能源效率。

在AI運算需求爆發的背景下，基礎設施的能效表現愈發關鍵，不僅影響營運成本，也關係到企業的永續發展目標，此次Meta與AWS的合作，凸顯專用晶片在AI時代的重要性，隨著Agentic AI快速發展，運算需求將持續演進。

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