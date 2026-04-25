缺工困境7》勞部收集各國經驗 移工落跑加重罰則

之前有發生越南籍女移工花錢偽造居服員證書到醫院擔任看護工被逮。示意圖。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部規劃引進印度移工，卻衍生國人對治安的疑慮，擔心性犯罪將增加，對於移工失聯率攀升更是深惡痛絕。目前已引進印度移工的日本、新加坡，是如何管理外籍移工？根據勞動部近期蒐集各國相關的移工管理資料，顯示他國對於移工逾期居留等情事，已有加重罰則的趨勢。

勞動部指出，日本針對移工違法行為的核心法源為《出入國管理及難民認定法》。移工若涉及毒品犯罪或違反刀槍管制法等嚴重犯罪，即使遭判緩刑，也會被撤銷居留資格並強制遣返。若是被強制遣返，依據情節嚴重程度，將面臨5年至10年的拒絕入境限制，情節最嚴重者（如涉及恐怖活動或重大暴力犯罪），則會被列入終身禁入黑名單。2026年實施的新制更規定，若因逾期居留拒絕離境且有妨礙執行之虞，可處以額外刑事罰。

請繼續往下閱讀...

韓國對移工的管理，最嚴重的犯罪類型包含「違反毒品管理法」或「性暴力犯罪」，若移工涉及此類罪犯，服刑完畢後將立即強制遣返。針對逾期居留的行政處分，違規者最高需繳納3,000萬韓元（約新台幣64萬元）的罰款。若移工被查獲逮捕並強制遣返，一定期間禁止入國，逾期居留1年以內者禁止入境期限為1至3年；逾期1年以上至5年以內，禁止入國5年；若逾期居留超過5年或涉及重大刑事案件，則面臨10年至永久不得申請韓國簽證。

新加坡針對非法打工，移工面臨最高2萬新幣（約新台幣49萬元）罰款，或24個月監禁。所有被遣返的非法移工均會被採集生物識別特徵，並處以終身禁止入境。

對於民眾於「公共政策網路參與平台」提案「立即中止引進印度勞工」，針對治安疑慮，提出「強制性法律責任追究」，要求內政部公開治安風險報告、除了良民證以外另進行「性別意識篩檢」，並建立來源國政府、仲介與雇主的連帶責任，若引進的勞工發生重大性侵害案件，應有立即終止該國所有勞工引進的「熔斷機制」等訴求。因該案已在4月10日通過連署，勞動部表示，將在2個月內提出正式回應，回應期限為6月10日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法