台灣散戶超會買！台股市值不斷超車 外媒曝「這些企業」最強底氣

外媒報導，台灣股市市值不斷壯大。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）淘金潮改寫全球股市版圖。外媒點名台積電、聯發科、台達電、三星、SK海力士等企業指出，隨著半導體成為AI時代最關鍵的戰略資產，台灣與南韓憑藉半導體供應鏈優勢，加上散戶與機構資金積極湧入，推升股市市值快速攀升，接連超越多個歐洲國家。

根據《彭博》彙整數據顯示，台灣股市市值已接近4.3兆美元（約新台幣135兆元），並於本月初超越了歐洲最大股市「英國」。而南韓距離這目標還差約1400億美元（約新台幣4.4兆元）。

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過去7個月中，這些以科技股為主的亞洲股市，已超越了德國和法國市場。這項轉變主要歸功於3家為AI提供關鍵硬體的公司股價大幅上漲：全球最大的晶片代工廠台積電，以及南韓領先的記憶體製造商三星電子和SK海力士。

亞洲股市的強勁漲勢也獲得散戶投資人進一步支持，AI概念股熱潮正吸引更多民間資金進場。其中，南韓出現被稱為「螞蟻軍團」的散戶投資人回流潮，這些散戶因常同步進出市場而聞名；台灣散戶參與度也同步升溫。

M&G Investments亞洲股票基金經理Vikas Pershad表示，我們正看到本地投資人在亞洲市場扮演愈來愈重要的角色。他補充，從長期角度來看，台灣與南韓股市市值的成長「具有合理性」。

反觀歐洲股市則更專注於金融公司。富達國際多元資產基金經理薩姆森（Ian Samson）表示南韓與台灣近年快速崛起，主要受惠於半導體成為「新石油」的長期大趨勢。

他表示，半導體如今已是全球經濟活動不可或缺的核心投入，加上近期市場對人工智慧（AI）投資熱潮幾乎不計價格，使相關產業持續受惠。

薩姆森進一步指出，這也凸顯出先進製程半導體製造的寡占特性，少數具備尖端製造能力的企業掌握全球供應鏈關鍵地位，成為推動台韓經濟與資本市場表現的重要引擎。

隨著AI的發展和普及，亞洲在全球經濟中的核心地位日益鞏固，即便面臨關稅和伊朗戰爭的影響等擔憂。台灣3月的出口訂單成長創16年來新高，而韓國的出口連續第2個月成長超過40%，這主要得益於強勁的晶片出貨量。

此外，台積電、三星和SK海力士是AI巨頭輝達公司的主要供應商。台積電股價今年已上漲超過40%，而這兩家韓國公司的股價均上漲超過80%。

台積電如今已躋身全球最大公司之列，市值達1.8兆美元（約新台幣56兆元），而南韓兩大科技巨頭合計市值達1.5兆美元（約新台幣47兆元）。反觀歐洲最大公司、晶片設備製造商ASML的市值，甚至低於上述公司的總和。事實上，斯托克歐洲600指數中所有科技股的總市值約為1.4兆美元（約新台幣44兆元）。

瑞銀全球財富管理大中華股票主管Eva Lee表示，當前市場趨勢可廣泛視為科技與非科技產業之間的分化。她指出，雖然歐洲部分AI概念股今年以來同樣表現強勁，但由於南韓與台灣股市科技股占比較高，AI帶來的推升效果在兩地更為明顯。

儘管亞洲晶片強國股市市值大幅飆升，其整體經濟規模仍明顯小於歐洲主要國家。根據國際貨幣基金（IMF）預估，南韓今年GDP約為1.9兆美元（約新台幣59兆元），台灣約9770億美元（約新台幣30兆元），低於德國、英國與法國均逾3兆美元（約新台幣94兆元）的規模。

不過，市場也開始出現對亞洲科技股權重過高的警訊。目前三星與SK海力士合計占南韓KOSPI指數約42%；而台積電單一公司即占台灣加權指數（TAIEX）約4成，顯示市場高度集中於少數科技巨頭。

然而，AI投資正逐步擴散至更廣泛領域。隨著AI日益融入日常生活，各類硬體與應用需求同步增加，也讓供應鏈受惠範圍持續擴大，例如近期台灣企業聯發科、台達電股價走強。

目前，台灣股市總市值在超越英國後，正快速逼近加拿大。報導也指出，整體而言，歐洲因科技股比重偏低，正逐漸失去全球股市市值排行榜的領先地位。

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