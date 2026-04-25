缺工困境3》台灣有範本！印度勞工想至日韓星工作 要通過這些門檻

印度移工要申請至日本、韓國、新加坡工作，健康、無犯罪紀錄是基本要求。（彭博資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕印度移工要申請至日本、韓國、新加坡工作，健康、無犯罪紀錄是基本要求，日韓均要求必須具備基本專業能力及當地語文能力，例如日本須在印度接受技能訓練，通過行業技能熟練度測試，以及日語檢定4級或同等日語能力；規劃中的韓國，也要求具備韓語聽說讀寫能力，並通過職業適性考試，製造業需基本體力及操作能力。新加坡則最為寬鬆，並無統一的語言及技能考試要求，均由雇主決定。

勞動部指出，日本的「技能實習生（TITP）」或特定技能（SSW）的聘僱流程，年滿18歲的勞工，必須先透過印度國家技能發展公司（NSDC）或指定送出機構報名，接受國內技能訓練，通過日本技能評測與日語考試後，接受機構媒合入境。對於特定技能（SSW）移工額外訂有技能要求，例如製造、看護、建築、食品等16-19個行業，需通過行業技能熟練度測試，加上日語檢定4級或同等日語能力，低階的技能實習生則可免除。

請繼續往下閱讀...

韓國目前尚未引進印度移工，但目前韓國引進移工流程，要求國外勞工的年齡須介於18至39歲間，透過韓國指定機構報名，韓國的移工招募均為「國對國直聘」，因此雇主媒合、簽約、體檢入境等流程，均由韓國政府全程管理，無仲介介入，勞工須參加韓語及基礎職業適性考試，必須EPS-TOPIK及格（韓語聽說讀寫+簡單職業技能），製造業等需基本體力及操作能力。

移工至新加坡申請「工作許可准證，Work Permit」的流程，是由新加坡雇主或仲介向人力部申請工作准證，勞動部指出，新加坡是直聘或設立許可仲介皆可，但仲介較普遍。勞工的年齡限制最為寬鬆，只要61歲以下即可、沒有學歷限制，也沒有統一語言及技能考試，均由雇主決定，建築業需基本體力、安全訓練。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法