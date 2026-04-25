缺工困境2》印度移工至日韓星工作 都投入哪些產業？

星開放工作准證，主要投入建築業。（示意圖；彭博檔案照）

〔記者李靚慧／台北報導〕不少民眾至日本旅遊，看到印度超商有許多「印度人」工作，衍生「日本已經很多印度移工」的印象，但超商員工並非印度人，而是其他南亞國家移工。勞動部指出，印度勞工輸出目的地國主要是中東波灣國家，亞洲國家已有日本、新加坡引進，南韓也在規劃洽談中，根據勞動部掌握的各國聘僱資訊，日、星等國聘僱印度移工，若從事藍領工作，主要集中於體力或半熟練勞動領域，主要行業以營建、製造業、農業為主，韓國則規劃引入造船業。

日本分兩種 也引進特定技能印度移工

勞動部指出，已引進印度移工的日本、新加坡，與我國相同，印度移工從事的都屬於藍領工作，其中日本的移工分2大類，一是低階的「技能實習生」，以及類似我國「外國（中階）技術人力」的「特定技能（SSW）」。2018年首度引進13名印度籍「技能實習生」，但至2024年12月底止，總數也僅有近1,000人，聘僱規模不大。

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勞動部分析，印度低階的「技能實習生」，相當於我國引進移工從事體力工作，主要從事機械金屬、建設、護理（介護）、農業等工作，其薪資不得低於各都道府縣規定的最低時薪，由於是以實習生身分入境，這些印度移工雖也有健康保險、年金、勞災保險、帶薪假等與本國勞工同等權益，但薪資偏低、通常為最低水準，因此屢遭國際詬病。日本技能實習生制度將於2027年4月正式廢除，並轉型為「育成就勞」。

日本對印度勞力的規劃，主要鎖定技術較高的人力，2025年8月印日簽署「人力資源交流與合作行動計畫」，針對「特定技能（SSW）」移工，包含技能實習生（移工）及技術人力在內，訂定5年內達到50萬人雙向交流的目標，其中包含5萬名來自印度的技術與潛力人才，開放領域擴展至16個產業，涵蓋製造、造船、汽車維修、護理及餐飲等領域。特定技能移工除了適用日本「最低工資法」，薪資不得低於各都道府縣規定的最低時薪，更明定薪資須等於或高於從事同類業務日本人的薪資，根據勞動部掌握數據，製造業、看護含加班的月薪，約18至25萬日圓（約新台幣3.6萬至5萬元）起，同時享有健康保險、年金、勞災保險、帶薪假等與本國勞工同等權益。

星開放工作准證 主要投入建築業

新加坡方面，已開放印度勞工申請工作准證（WorkPermit），但屬於有較多管制、「非傳統來源國（NTS）」的移工，主要適用建築業、營造業、海事船廠、製造業（CMP）等業別。勞動部指出，2025年底新加坡發放的工作許可准證，總人數約122.27萬人，其中包含製造業約48.26萬，來源則包含印度與孟加拉、緬甸、菲律賓等國，印度移工主要從事海事、造船業及加工業。

勞動部指出，印度移工在新加坡投入的行業，以建築業最多，另有船廠或海洋工程、製程工業、服務業（如清潔、餐飲助手）。新加坡對移工並無法定最低薪，但政府透過「漸進式薪資模型 （PWM）」，對清潔、餐飲等基層產業底薪強制調升。此外，企業欲聘移工，其本地員工月薪須達「本地勞工符合薪資 （LQS）」標準，2026年7月起為1,800星幣（約新台幣4.4萬元）。印度移工若從事建築工作，月薪約1,600至2,000新幣，折合新臺幣約3.9萬元至4.9萬元，雇主另須支付外籍勞工稅、提供宿舍、強制醫療保險及安全課程，無中央公積金。

南韓洽簽中 以造船業為主

南韓目前與印度仍在洽談簽訂移工引進協定，但尚未簽署。根據勞動部掌握資訊，2026年4月20日的韓印領袖會談中，曾談及「印度32萬海員潛力」，引進業別以「造船業」為主，雖然仍屬規劃階段，但目前南韓已有17個移工來源國，移工來源無虞，若能順利引進印度移工，將是南韓第18個移工來源國。

薪資方面，依國家最低時薪，2025年每小時約10,030韓元（約新臺幣217.7元），2026年增至約10,320韓元（約臺幣221元），移工享有國民年金、國民健康保險、雇用保險及產業災害補償保險4大保險，雇主通常提供宿舍與伙食補助。

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