黃金超不妙？最新走勢、市場分析一次看

週五（24日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（24日）黃金價格上漲，但本週週線下跌，是5週以來首現週線收黑。

黃金現貨上漲0.6%，報每盎司4721.15美元，盤中稍早曾上漲超過1%。

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黃金6月期貨上漲0.4%，報每盎司4740.90美元。

《路透》報導，黃金本週共下跌超過2%。在美伊衝突推高美元匯率並且升高通膨疑慮的情況下，黃金需求一直受到打壓，導致金價整個3月呈現下跌。

目前美伊衝突陷入僵局，儘管攻擊事件減少，但至關重要的荷姆茲海峽仍處於封鎖狀態。投資人只能自行推測局勢，或從美國總統川普的言論中推敲。

RJO Futures資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）說：「由於存在諸多不確定性，市場實際上完全受新聞消息驅動，目前的消息面似乎傾向於與伊朗達成某種和平協議，而市場暫且將之視為淨利多。同時，能源價格也稍稍回落。」

另外鑑於近期局勢，根據《CBS》報導，黃金價格可能跌至每盎司4000美元，不過多數專家認為，金價不會一路下跌，只是今年黃金價格可能會出現大幅波動。Midas Funds投資組合經理Thomas Winmill坦言，金價下跌10%至20%的可能性依然存在。

而貴金屬市場APMEX內容總監艾略特（Brett Elliott）表示：「根據我們近期看到的修正後的黃金價格預測，預計今年黃金均價為每盎司4500美元，最高可能達到每盎司5800美元，但同時也存在跌至每盎司4000美元的風險。」

Monetary Metals董事總經理Hiren Chandaria則認為，在整體牛市的趨勢中，出現劇烈回調並不令人意外，短期內，若利率居高不下且流動性收緊，下跌風險依然存在。然而，從長遠來看仍然對此保持樂觀。黃金價格有可能上漲至7200美元，儘管未必能在2026年內實現。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲1.4%，報每盎司76.49美元。

現貨鉑金上漲0.5%，報每盎司2015.98美元。

現貨鈀金上漲2.2%，報每盎司1499.75美元。

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